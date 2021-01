EZB warnt vor steigenden Kreditrisiken

Frankfurt am Main. Die EZB-Bankenaufsicht mahnt die Branche zur Vorsorge für eine mögliche Welle von Kreditausfällen als Folge der Coronakrise. »Die Banken müssen sich auf einen Anstieg notleidender Kredite einstellen«, sagten die Aufseher am Donnerstag in Frankfurt am Main. Das Kreditrisiko sei »als eine der größten Herausforderungen zu betrachten, mit denen der Bankensektor und die Aufsichtsbehörden in den kommenden Monaten konfrontiert sein werden«. Zwar seien die Banken deutlich solider in die aktuelle Krise gegangen als noch zu Zeiten der Finanzkrise 2008/2009. Dennoch sei »immer noch Wachsamkeit geboten«. Herausforderungen bestünden »in mehreren kritischen Bereichen«, im Zentrum stehe dabei das Risiko einer plötzlichen Zunahme von faulen Krediten. (dpa/jW)