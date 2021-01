Douglas schließt 500 Filialen in Europa

Düsseldorf. Die Parfümeriekette Douglas gibt Hunderte ihrer Filialen auf: Bis Herbst 2022 sollen rund 500 der europaweit 2.400 Geschäfte geschlossen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte. Demnach sind rund 60 von 430 Standorten in Deutschland von den Schließungen betroffen. Etwa 600 von 5.200 Douglas-Mitarbeitern in der BRD verlieren damit ihren Job. (AFP/jW)