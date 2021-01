Nützlicher Konflikt

MAGAN @ShafiMagan via REUTERS Nach den Gefechten am Montag steigt über der somalischen Kleinstadt Beled Hawo Rauch auf

Ein Gefecht in der an der Grenze zu Kenia gelegenen somalischen Kleinstadt Beled Hawo belastet die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den Regierungen in Mogadischu und Nairobi. Nach offiziellen Angaben von Somalias Informationsminister Osman Dubbe wurden während der Kämpfe am Montag mindestens zehn Menschen getötet, Regierungssprecher Mohammed Ibrahim Moalimuu sprach tags darauf gegenüber der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua gar von elf Toten. Laut Moalimuu seien die Angreifer kurz nach Mitternacht über die Grenze gekommen. Dubbe machte in seiner Presserunde am Montag gar offen »kenianische Truppen und von ihnen ausgebildete somalische Rebellenmilizen« für die Attacke verantwortlich. Kenia dementierte die Vorwürfe und wandte sich noch am Montag in einem Schreiben an die Afrikanische Union, um seinen »Sicherheitsbedenken« aufgrund der Gefechte Ausdruck zu verleihen.

Die Vorwürfe der somalischen Regierung, Kenia unterstütze Milizionäre in der südsomalischen Provinz Jubaland, sind nicht neu. Bereits vor zwei Wochen hatte Mogadischu den Nachbarn bezichtigt, Milizen in Jubaland auszubilden. Wie die in Nairobi erscheinende Tageszeitung Daily Nation am Mittwoch berichtete, habe eine Untersuchungskommission der nordostafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft IGAD dafür jedoch keine Belege gefunden.

Hintergrund des Konflikts ist eine ganze Reihe gegensätzlicher politischer und wirtschaftlicher Interessen. Kenia, das im Rahmen der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (Amisom) ein Kontingent von 3.600 Soldaten in Jubaland stationiert hat, steht im Verdacht, seinen Einfluss im südlichsten Bundesstaat des Nachbarlandes ausbauen zu wollen, um auf dessen Territorium eine Pufferzone gegen die islamistische Terrormiliz Al-Schabab zu schaffen. Regiert wird Jubaland vom Anführer der paramilitärischen Raskamboni-Bewegung, Ahmed Mohammed Islam, bekannter unter dem Namen Madobe. Der will seit Jahren den Bundesstaat abspalten, weshalb die Zentralregierung in Mogadischu ihn abzusetzen versucht – bisher ohne Erfolg. Die faktischen Machtverhältnisse sehen derzeit so aus, dass Madobes Kräfte die südlichste der drei Verwaltungsregionen Jubalands mit der Hafenstadt Kismajo kontrollieren, während die Truppen der Zentralregierung in der nördlichen Verwaltungsregion Gedo stationiert sind, zu der auch Beled Hawo gehört. Das Gebiet dazwischen wird größtenteils von der Al-Schabab dominiert.

Im Kampf gegen Al-Schabab kooperiert Nairobi mit Madobe, verfolgt in der Region aber auch eigene wirtschaftliche Interessen. So streitet sich Kenia derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof um Öl- und Gasvorkommen im Grenzgebiet vor der Küste der beiden Länder. Ein Verbündeter im für deren Erschließung ideal gelegenen Kismajo würde dem südlichen Nachbarn dabei freilich nützlich sein. Eine Schwächung der Regierung in Mogadischu ist also im Interesse Nairobis.

Vor diesem Hintergrund dürfte es auch zu verstehen sein, dass Kenias Präsident Uhuru Kenyatta im Dezember den Präsidenten des abtrünnigen nordsomalischen Bundesstaats Somaliland, Musa Bihi Abdi, offiziell in der kenianischen Hauptstadt empfing und für den kommenden März gar die Eröffnung eines Konsulats in Somaliland in Aussicht stellte. Somaliland wird zwar de facto autonom verwaltet, als Staat jedoch bisher von keinem anderen Land anerkannt. Mogadischu reagierte auf die Avancen an Abdi mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kenia.

Die genauen Umstände der Attacke vom Montag sind derweil noch unklar. Somalias Regierungsvertreter gaben an, »nahezu 100 Kriegsgefangene« verhaftet zu haben, schweigen sich über deren Identität bisher aber aus. Kenia bestreitet weiter jede Beteiligung. So oder so dürfte Somalias Präsident Mohammed Abdullahi Mohammed den Konflikt aber nutzen wollen, um Stärke zu demonstrieren. Am 8. Februar stehen in dem Land Wahlen an.