Ultranationalisten im Aufwind

imago images/GlobalImagens Präsentieren sich gerne als »einzige Opposition«: Die extrem Rechten von der Chega

Fast eine halbe Million Stimmen für die Ultranationalisten, das hatte es in Portugal noch nicht gegeben. Die Präsidentschaftswahl am Sonntag, aus der Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa vom konservativen Partido Social Demócrata (PSD) mit knapp 61 Prozent der Stimmen als eindeutiger Sieger hervorging, kannte noch einen weiteren Gewinner: die stramm rechte Partei Chega (Es reicht). Fast zwölf Prozent der Wählerinnen und Wähler votierten für deren Kandidaten André Ventura.

Der erklärte noch am Wahlabend seinen Rücktritt vom Parteivorsitz, den er zuvor für den Fall einer Niederlage angekündigt hatte. Ein geschickter Schachzug. Wie Ventura ankündigte, werden nur die Parteimitglieder »das Wort haben«. Angesichts des Aufstiegs von Chega, der sich im Wahlergebnis vom Sonntag widerspiegelt, dürfte Ventura eine Wiederwahl als Parteivorsitzender sicher sein.

»Es ist eine historische Nacht«, erklärte Ventura am Sonntag abend, »denn die Rechte hat sich in Portugal komplett neu formiert«. Chega sei eine Partei, die »gegen das System ist«, und habe »das Spektrum der traditionellen Rechten gesprengt«. Es ist noch nicht lang her, dass Portugal von seinen europäischen Nachbarn beneidet worden war, da eine ultrarechte Kraft in der Politik keine große Rolle spielte. Das änderte sich mit der Parlamentswahl im Oktober 2019, bei der Chega auf 1,3 Prozent der Stimmen kam. Insbesondere die Präsidentenwahl vom Sonntag stellt jedoch einen Wendepunkt in der Politik des Landes dar. »Wir haben die extreme Linke in Portugal vernichtet«, erklärte dementsprechend auch Ventura, der noch 2017 für den PSD in den Stadtrat von Loures gewählt worden war. Dass die Rechtskonservativen sich künftig gegenüber Koalitionen oder Kooperationen mit Chega öffnen könnten, lässt die Aussage des PSD-Generalsekretärs José de Matos Rosa vermuten, der das Wahlergebnis als einen »Sieg der Rechten« bewertete.

Zählt man den sozialdemokratischen Partido Socialista (PS) dazu, vereinigt die Linke lediglich 21,24 Prozent der Stimmen auf sich, wobei knapp 13 Prozent auf das Konto des PS gehen. Für die Kommunistische Partei (PCP), die in einem Bündnis mit den Grünen João Ferreira ins Rennen geschickt hatte, votierten 4,3 Prozent der Wähler. Der Linksblock mit seiner Kandidatin Marisa Matias kam auf fast vier Prozent, was einem Zuwachs von mehr als 300.000 Stimmen im Vergleich zur Parlamentswahl 2019 entspricht. Insgesamt verlor die Linke rund eine halbe Million Stimmen, unter anderem in der traditionell kommunistisch geprägten Region Alentejo wählten die Menschen nun vermehrt den Ultranationalisten Ventura.

Ein Grund für das schlechte Wahlergebnis der linken Kandidaten dürfte deren Unterstützung für die PS-Regierung sein. Gut möglich, dass sich Premier António Costa künftig verstärkt auf die Rechte stützen wird, um seine Politik durchzusetzen. Hatte die portugiesische Wirtschaft in den vergangenen Jahren einen Aufschwung erlebt – was besonders auf EU-Ebene von einigen als »Portugiesisches Wunder« bezeichnet wurde –, brach sie im Zuge der Coronapandemie insbesondere infolge des Rückgangs des Tourismus ein.

Diese Schieflage spielte den Ultrarechten in die Hände. Gleichzeitig thematisierten Ventura und seine Chega das Management der Regierung in der Coronapandemie, die sich in Portugal in den vergangenen Wochen dramatisch zugespitzt hat. Am Mittwoch lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 852 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Allein am Wahlsonntag starben 275 Menschen an oder mit Covid-19. Auch hierin dürfte einer der Gründe für die extrem niedrige Wahlbeteiligung von rund 40 Prozent gelegen haben.