»New START« wird verlängert

Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Gute Nachrichten nach einem Gespräch zwischen Kreml und Weißem Haus: Das »New-START-Abkommen« wird verlängert!

Russland und die USA haben sich nach Angaben des Außenministeriums in Moskau auf eine Verlängerung ihrer letzten großen atomaren Abrüstungsvereinbarung ohne weitere Bedingungen geeinigt. Der »Neue Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen« (englische Abkürzung: »New START«) werde um fünf Jahre ohne irgendwelche Zusätze verlängert, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin nach seinem ersten Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Joseph Biden am Dienstag abend mitteilen lassen, dass Moskau und Washington sich auf die Verlängerung geeinigt hätten.

Der Vertrag über die Begrenzung von Atomwaffen wäre am 5. Februar ausgelaufen. Die Verlängerung bis Februar 2026 sei für beide Seiten von Nutzen, sagte Rjabkow. So könnten nun bilaterale Verhandlungen über einen ganzen Komplex von Fragen der strategischen Stabilität beginnen. »Wir begrüßen die Entscheidung der Biden-Administration, unserem Vorschlag über eine fünfjährige Verlängerung zuzustimmen«, sagte er. Nach Angaben aus dem Kreml waren am Dienstag die diplomatischen Noten zu der Vereinbarung ausgetauscht worden.

Das am 5. Februar 2011 in Kraft getretene Abkommen begrenzt die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Es war für eine Laufzeit von zehn Jahren geschlossen worden und sah die Möglichkeit einer Verlängerung vor. Im Falle einer Nichtverlängerung hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt. Russland und die USA besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen.

Das russische Parlament, die Staatsduma, stimmte am Mittwoch einem von Putin eingebrachten Gesetz zur Verlängerung des Vertrags zu. Kurz danach billigte auch Russlands Föderationsrat das Gesetz. Es trete am Tag der Veröffentlichung in Kraft, hieß es. Putin hatte immer wieder für eine Erhaltung des Abkommens geworben und zugleich eindringlich vor einem neuen Wettrüsten gewarnt. (dpa/jW)