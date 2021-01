Aufschwung beim Abschlag

imago images/Sportfoto Rudel Klappt selbst mit Mundschutz: Ein Hobbygolfer auf einem Platz in Baden-Württemberg

Solange kein Schnee liegen bleibt, halten niedrige Temperaturen Golfer nicht unbedingt von ihrem Sport ab – und auch Corona nicht. Jedenfalls darf dort weiterhin gespielt werden, wo es die insgesamt 845 Klubs auf ihren 722 Anlagen im Bundesgebiet unter Einhaltung von Hygieneauflagen erlauben und wo die Coronaverordnungen der Länder gegen die Platzrunde nichts einzuwenden haben. »In zwölf Ländern ist trotz des Shutdowns das Golfspielen erlaubt«, berichtet Oliver Tzschaschel, der Pressesprecher des Deutschen Golfverbandes (DGV) der jW. Nur in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein gebe es momentan ein strenges Nein der Politik für den Freiluftsport, den man sonst durchaus als Gewinner der Pandemie bezeichnen könnte.

»Corona ist für uns die beste Marketingkampagne«, sagt Stefan Quirmbach, der Präsident der deutschen Niederlassung der Professional Golfers Association (PGA) der jW. Für einen regelrechten Boom haben vor allem zwei Faktoren gesorgt: Einmal führten die phasenweise deutlich eingeschränkten Reisemöglichkeiten im Vorjahr dazu, dass bereits aktive Golfspieler, die ansonsten gern unter südlicher Sonne einputten, vermehrt und öfter die Anlagen in heimischen Gefilden für sich entdeckten. Hinzu kam, dass der Drang der von der Pandemie geplagten Menschen nach risikofreier sportlicher Betätigung an der frischen Luft dem Golfsport viele neue Anhänger bescherte. Der Aufschwung schlägt sich in den neuesten Statistiken nieder: »So viele Mitglieder hatten wir noch nie zuvor«, sagt Tzschaschel mit Blick auf die Geschichte des 1907 gegründeten Verbandes.

In seinem Jahresbericht für 2020 konnte DGV-Präsident Claus M. Kobold eine Steigerung um fast 9.000 Mitgliedschaften verkünden. Damit wuchs die Zahl der zwischen Flensburg und Garmisch organisierten Golferinnen und Golfer auf insgesamt 642.000. Ein Sprung von etwa 1,4 Prozent, der höchste seit dem Jahr 2012. An die 25.000 der DGV-Mitglieder werden als »klubfreie Golfspieler« geführt. In dieser preiswerteren Variante sparen sie sich den mitunter saftigen Jahresbeitrag für einen speziellen Klub, überweisen statt dessen jährlich 200 Euro an den DGV und investieren dafür lieber in Tagespauschalen, das sogenannte Green-Fee, um ihrem Hobby auf möglichst unterschiedlichen Anlagen nachzugehen.

Die Startzeiten könnten beispielsweise unkompliziert über die Websites der einzelnen Klubs gebucht werden. Auch sei dort leicht in Erfahrung zu bringen, ob eine Anlage offen ist oder dort gerade eine Winterpause eingelegt wird. Wo noch gespielt werden darf, freuen sich auch die »Professionals« oder kurz »Pro« genannten Golfspieler, die in irgendeiner Form Unterricht geben – 1.300 bis 1.400 gibt es davon bundesweit, zwei Drittel davon sind »Soloselbständige«. Die Beschäftigungsmöglichkeiten für Trainer oder Übungsleiter sind ja ansonsten wegen des Shutdowns im Hobbysport selten.

Gut möglich, dass, sobald die Sonne wieder etwas höher steigt, in der Szene schnell Verhältnisse zurückkehren, wie sie der nationale PGA-Präsident Quirmbach im Herbst beobachtet hatte: »Wenn im Internet um Mitternacht neue Startzeiten angeboten werden, dann sind die in wenigen Minuten komplett ausgebucht.«