Nachschlag: Kampffeld Uni

dpa Strukturell fortschrittlich: Studentenproteste sind im System Uni angelegt (Universität Hamburg, 1967)

»Konservative Studenten sind die ganz Lahmen, die ganz Langweiligen, die interessieren weltgeschichtlich kaum«, stellt der marxistische Philosoph Hans Heinz Holz 2003 lachend in einem Vortrag über »Studenten im Klassenkampf« in Stralsund fest. Wieso? Weil sie sich im Widerspruch zwischen Erkenntnisfortschritt und Herrschaftslegitimation, der die Universität bestimmt, auf die Seite der Institutionen schlagen. Die breite Studentenschaft ist dagegen strukturell fortschrittlich eingestellt. Selbst die reaktionärsten Amtsträger waren in jungen Jahren oft progressiv und rebellisch – solange sie im Interesse ihrer Klasse die Entwicklung des Wissens als Ziel hatten. Holz streicht heraus: Wer nicht ins Einzeldasein zurückfallen will, muss sich zum Kampf in einer Partei der »Verwirklichung der Erkenntnis« entscheiden. Dank der Gesellschaft für dialektische Philosophie kann man den Vortrag nun auf Youtube nachhören, der nicht nur Studenten eine ermutigende Perspektive bietet. (pm)

kurzelinks.de/HHH-Studenten