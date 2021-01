ATTAC gegen Erzeugung von Feindbildern

Moritz Frankenberg/dpa Demonstration des Braunschweiger »Bündnisses gegen rechts« (5.12.2020)

In einer Erklärung zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz nimmt das Netzwerk ATTAC Stellung gegen Rassismus, Antisemitismus, Feindbilder und Geschichtsklitterung. Dazu heißt es:

Aus Anlass des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee haben die bundesweiten ATTAC-Arbeitsgruppen zu Globalisierung und Krieg und zu Europa eine Erklärung unter dem Titel »Nein zu Rassismus, Antisemitismus, Feindbildproduktion und Geschichtsklitterung« veröffentlicht.

Darin heißt es, dass das Gedenken an die Verbrechen Nazideutschlands auch heute die Verpflichtung bedeutet, sich gegen die Tendenzen zur Wehr zu setzen, die schon zu Auschwitz geführt haben. Daher, so die Erklärung, »engagieren wir uns im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Rechtsentwicklung, Neofaschismus und soziale Ungleichheit«.

Die Erklärung wendet sich auch gegen die Instrumentalisierung von Auschwitz, wie sie z. B. schon in der Rechtfertigung des völkerrechtswidrigen Krieges gegen Jugoslawien 1999 zum Ausdruck kam.

Scharfe Kritik übt die Erklärung an der immer stärkeren Feindbildproduktion in den internationalen Beziehungen, mit Russland und zunehmend auch China als Hauptzielscheiben, die zur ideologischen Rechtfertigung eines neuen Kalten Krieges dient. So verweist die Erklärung auf die groteske Inszenierung im Fall Nawalny und die unkritische Hofberichterstattung vieler Medien.

Die Erklärung wendet sich auch gegen Geschichtsklitterung als Teil der Erzeugung von Feindbildern, wie sie z. B. in der Resolution des EU-Parlaments vom 19.9.2019 zum Ausdruck kommt. Deren Behauptung, durch den »Hitler-Stalin-Pakt« – abgeschlossen eine Woche vor Kriegsbeginn – seien die Weichen für den Zweiten Weltkrieg gestellt worden, ist eine absurde Verfälschung der Vorgeschichte des Krieges.

Erklärung im Wortlaut: https://kurzelinks.de/wpgg

Der EU-Rat hat am Montag seine Schlussfolgerungen zur künftigen Politik der EU gegenüber Venezuela im Hinblick auf die Parlamentswahlen vom 6.12.2020 veröffentlicht. Darin wird der Oppositionelle Juan Guaidó erstmals offiziell nicht mehr als »Übergangspräsident« bezeichnet:

(…) Die EU bedauert zutiefst, dass die Parlamentswahlen vom 6. Dezember 2020 eine verpasste Chance für die Demokratie waren, die ohne eine nationale Vereinbarung über die Wahlbedingungen abgehalten wurden und die nicht den internationalen Standards für einen demokratischen Prozess entsprachen. Infolgedessen kann die EU diesen Wahlprozess nicht als glaubwürdig, inklusiv oder transparent anerkennen, und daher kann sein Ergebnis nicht als repräsentativ für den demokratischen Willen des venezolanischen Volkes angesehen werden. Die EU bedauert zutiefst das Vorgehen der Maduro-Behörden, die den demokratischen Raum im Land erheblich eingeschränkt und die Lösung der tiefgreifenden politischen Krise in Venezuela beharrlich verhindert haben.

Die EU bekräftigt ihre Unterstützung für alle, die sich für eine demokratische Zukunft Venezuelas einsetzen. Die EU fordert erneut die Gewährleistung aller politischen und bürgerlichen Rechte, die sofortige und bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen und die Freiheit und Sicherheit aller politischen Gegner, insbesondere der Vertreter der 2015 in die Nationalversammlung gewählten Oppositionsparteien, darunter vor allem Juan Guaidó sowie andere Vertreter der demokratischen Opposition. Die EU betrachtet sie als wichtige Akteure und privilegierte Gesprächspartner und ermutigt die demokratische Opposition, eine einheitliche Haltung im Hinblick auf einen inklusiven Dialog- und Verhandlungsprozess einzunehmen. (…)