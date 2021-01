Ukraine will höhere NATO-Präsenz im Land

Kiew. Die Ukraine will im Zuge des seit fast sieben Jahren andauernden Konflikts im Donbass in diesem Jahr mehr NATO-Soldaten auf ihrem Gebiet zulassen. Das entschied das Parlament am Dienstag in der Hauptstadt Kiew. Demnach dürfen sich 2021 bis zu 2.000 US-Soldaten und weitere 2.000 Militärs aus anderen NATO-Staaten im ganzen Land dauerhaft aufhalten. Das sind 1.000 mehr als im Vorjahr. Ganzjährig werden auch ausländisches Kriegsgerät und bis zu zehn Flugzeuge in den an Russland grenzenden Staat gelassen. (dpa/jW)