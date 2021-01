Neue Regierung in Estland im Amt

Tallinn. Estland hat eine neue Regierung. Ministerpräsidentin Kaja Kallas und ihr Kabinett leisteten am Dienstag im Parlament in Tallinn den Amtseid, nachdem sie zuvor von Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid ernannt worden waren. Die Juristin und Tochter des früheren EU-Kommissars Siim Kallas ist damit erste Ministerpräsidentin in der Geschichte Estlands. Die 43 Jahre alte bisherige Oppositionsführerin von der liberalen Reformpartei folgt auf den vor knapp zwei Wochen zurückgetretenen Jüri Ratas. (dpa/jW)