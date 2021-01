Proteste gegen »Australia Day«

Sydney. Tausende Menschen haben am Dienstag in ganz Australien gegen den »Australia Day« protestiert. Der 26. Januar ist der offizielle Nationalfeiertag des Landes: Dabei wird der Ankunft der Briten im Jahr 1788 gedacht, die das Land in der Folge kolonisiert und die Ureinwohner bekämpft hatten. Es kam zu Protestaktionen in zahlreichen Städten und mehreren Festnahmen, wie die Nachrichtenagentur AAP berichtete. Für die Aborigines handelt es sich um einen Tag der Trauer, weil damit offiziell ihre Unterwerfung gefeiert wird. Viele Kritiker bezeichnen den Tag auch als »Invasion Day«. (dpa/jW)