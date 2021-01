Mexiko bestellt 24 Millionen Dosen »Sputnik V«

Mexiko-Stadt. Mexiko hat 24 Millionen Dosen des russischen Coronaimpfstoffs »Sputnik V« bestellt. Das teilte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Montag (Ortszeit) nach einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin mit. Der Einsatz von »Sputnik V« muss aber noch von den mexikanischen Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Außer in Russland selbst wurde das Vakzin den russischen Behörden zufolge schon in Serbien, Belarus, Venezuela, Bolivien und Algerien zur Impfung freigegeben. (AFP/jW)