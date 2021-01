Italienischer Premier zurückgetreten

Mauro Scrobogna/LaPresse via AP Der zurückgetretene italienische Premierminister Giuseppe Conte (18.12.2020)

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte ist am Dienstag zurückgetreten. Staatschef Sergio Mattarella habe dessen Rücktrittsgesuch angenommen, teilte das Präsidialamt in Rom mit. Der parteilose Conte will eine neue Regierung mit einer klaren Mehrheit bilden, nachdem seine Koalition kürzlich im Streit um Coronahilfen auseinandergefallen war. Allerdings liegt die Entscheidung für einen Auftrag zur Regierungsbildung bei Präsident Mattarella. Der Staatschef behalte sich das Recht vor, über die nächsten Schritte zu befinden, hieß es in der Mitteilung des Präsidialamtes. Demnach bat er die Regierung, zunächst geschäftsführend im Amt zu bleiben. Mattarella wird an diesem Mittwoch nachmittag mit den Parteispitzen über eine Regierungsbildung beraten.

Die Kleinpartei Italia Viva (IV) um Expremier Matteo Renzi hatte vor zwei Wochen den Bruch der Regierungskoalition aus PD (Demokratische Partei) und »Fünf-Sterne-Bewegung« (M 5 S) provoziert. In der Debatte um ein Konjunkturpaket im Volumen von 222,9 Milliarden Euro zur Überwindung der Coronakrise hatte Renzi dem Premier vorgeworfen, Milliardenhilfen zu verschwenden. Er hatte vor allem »zusätzliche Investitionen« in die Wirtschaft gefordert.

Eine Vertrauensabstimmung im Senat überstand Conte vor rund einer Woche knapp. Ohne die absolute Mehrheit von 161 Stimmen in der Kammer ist seine Regierung jedoch erheblich geschwächt.

Die Regierungsparteien PD und M 5 S haben bereits angekündigt, auch eine dritte Regierung unter Conte unterstützen zu wollen. Außenminister Luigi Di Maio von der M 5 S, die die größte Partei im Parlament ist, erklärte sich am Montag abend solidarisch mit Conte. »Das Land macht wegen der Pandemie eine seiner schlimmsten Phasen überhaupt durch«, schrieb er auf Twitter. »Wir brauchen jetzt Einigkeit, wir müssen uns alle um Giuseppe Conte versammeln.« Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der PD, Nicola Zingaretti. »Mit Conte für eine neue Regierung, die klar proeuropäisch ist und von einer breiten parlamentarischen Basis unterstützt wird«, schrieb er am gleichen Abend auf Twitter. (AFP/jW)