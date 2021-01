Rostock ist nicht Freiburg

imago images/Deutzmann Siegerjustiz: Der DDR-Sport sitzt auf der Anklagebank, während man in der BRD vom eigenen Dopingsystem nichts wissen will

Sportler, die ohne ihr Wissen gedopt wurden, können hierzulande auf finanzielle Entschädigung hoffen – aber nur, wenn sie aus der DDR stammen. Gerade hat das Verwaltungsgericht Greifswald entschieden, dass einer ehemaligen Turnerin des SC Empor Rostock eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung zusteht. Das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommerns verzichtete auf Einspruch. Der Athletin waren in den 70er Jahren ohne ihr Wissen Dopingmittel verabreicht worden, was zu schweren Gesundheitsschäden führte. Sie kann nun weitergehende Ausgleichszahlungen beantragen. Bislang wurden 15,2 Millionen Euro an 1.640 Geschädigte überwiesen.

Sportlerinnen und Sportler, die in den alten Bundesländern durch die Einnahme von Dopingmittel gesundheitliche Langzeitschäden davongetragen haben, sind nicht darunter. Für sie ist das Greifswalder Urteil ohne Belang. Denn die geltende Rechtsprechung unterscheidet scharf zwischen Ost und West. Bei Dopern aus der BRD gehe man davon aus, »dass Sportler und Ärzte im Einvernehmen waren«, wie ein Fachanwalt auf jW-Anfrage erklärt. Eine Annahme, die angesichts der weitverzweigten, mindestens semistaatlichen Dopingsysteme der alten BRD mehr als zweifelhaft ist. Doch vor diesem Hintergrund seien Klagen wegen gesundheitlicher Schädigungen einzig über »die Schiene der Körperverletzung« denkbar, so der Anwalt. Also über langwierige und teure Gerichtsprozesse, die Betroffene scheuen.

Ideale Verhältnisse für all jene, denen an der Beleuchtung der Dopingsysteme im westdeutschen Sport bis heute nichts gelegen ist. Eindrücklichen Erfahrungen mit dem Aufklärungsunwillen machte etwa die italienische Kriminologin Letizia Paoli, als sie Ende 2009 die unlauteren Praktiken der Sportmedizin in Freiburg im Breisgau zu erhellen versuchte. Sie traf auf eine Mauer des Schweigens, wichtige Unterlagen verschwanden, Paoli warf schließlich das Handtuch.

2013 brachte eine Studie zu »Doping in Deutschland von 1950 bis heute« wenigstens etwas Licht ins Dunkle, zwei Forscherteams aus Münster hatten sie ab 2008 erarbeitet. Doch nach Fertigstellung des letzten Teils, ausgerechnet zur jüngeren Vergangenheit, wurde die Fassung um mehrere hundert Seiten gekürzt und um etliche Namen und Fakten bereinigt.

Schon im Vorfeld kam es zu einem merkwürdigen »Unfall«. Vom Bundesarchiv Koblenz wurde eine Reihe brisanter Akten des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BISp) zum Schreddern freigegeben. Giselher Spitzer, einer der Köpfe des Forschungsprojekts, sprach von einem »Skandal«. In den betreffenden Schriftstücken sei es beispielsweise um die Insulinverwendung zu Dopingzwecken Anfang der 70er Jahre gegangen, um Wachstumshormone, um die Einflussnahme auf das Hormonsystem der Frau und um tödliche Tierexperimente von Humanmedizinern, die mit Bundesmitteln finanziert wurden, schrieb er in der Süddeutschen Zeitung. Dem Verlust dieser Akten müsse nachgegangen werden, der Vorgang gehöre »politisch wie rechtlich« unbedingt geklärt, forderte Spitzer. Aus dem Bundestag gab es ähnliche Rufe. Reine Rhetorik, wie sich alsbald zeigte. Praktisch folgte – nichts.

Trotz Kürzungen, Streichungen und vorenthaltenem historischem Material kamen die Wissenschaftler zu einem vielsagenden und deutlichen Urteil: Die westdeutsche Dopingforschung war staatlich geduldet und von Steuergeldern finanziert. Das BISp nahm hierbei ab 1970 eine zentrale Rolle ein. Die westdeutsche Politik förderte und deckte die Programme, Repressionen gegen den systematischen Einsatz von Dopingmitteln wie Anabolika und Testosteronpräparaten gab es nicht.

Doch was folgt daraus? Welche Opfer gab es, wo und wie viele, mit welchen Gesundheitsschäden? Präzise Antworten fehlen bis heute, vor allem zur jüngeren Zeit. Das Doping in der BRD nach 1990 ist wegen der vielfältigen Hindernisse so gut wie gar nicht erforscht. Und ohne spektakuläre Gerichtsverfahren keine Aufmerksamkeit. Desto leichter ist es, das leidige Thema »nach drüben« zu transferieren, dorthin, wo praktisch keine einzige Medaille ehrlich errungen worden sein soll. Der ostdeutsche Spitzensport und sein Dopingsystem waren nach 1990 ununterbrochen präsent und wurden, direkt oder im übertragenen Sinne, pausenlos auf die Anklagebank gesetzt. Wie jetzt in Greifswald.