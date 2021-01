Elitär im Onlinechat

Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa Agenda der Globalisierer: WEF-Chef Klaus Schwab bei virtueller Pressekonferenz am 18. Januar

Am Montag hat die »Davos Agenda«-Woche begonnen. Wegen der Coronapandemie treffen sich einflussreiche Vertreter des Spitzenpersonals aus Wirtschaft, Politik und Finanzwelt diesmal zum jährlichen »Weltwirtschaftsforum« (World Economic Forum, WEF) nicht in den schweizerischen Bergen, sondern im Internet. Viel wird von Verantwortung, Nachhaltigkeit und Fairness die Rede sein. Schließlich geht es darum, den globalisierten Kapitalismus menschlich aussehen zu lassen, damit die Profite wieder kräftiger und möglichst ungestört fließen können.

Den Rahmen hatte Forumsgründer Klaus Schwab in seiner Eröffnungsrede abgesteckt. 2021 sei ein Schlüsseljahr, so der Ravensburger Wirtschaftswissenschaftler. Es gehe um die Überwindung der Pandemie und den Wiederaufbau der Wirtschaft. In diesem Zusammenhang müsse die Gesellschaft widerstandsfähiger und nachhaltiger gemacht werden. Verlorengegangenes Vertrauen müsse zurückgewonnen werden, wobei es offenkundig um das Vertrauen der Gesellschaft in das kapitalistische Wirtschaftssystem und seine Profiteure geht: Bereits vergangene Woche hatte der sogenannte Risikobericht des WEF gezeigt, dass die globalen »Eliten« derzeit nichts so sehr fürchten wie soziale Unruhen infolge der von der Coronapandemie verursachten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schäden (siehe jW vom 20. Januar).

Auch die globale Erwärmung und deren Folgen bereitet den Initiatoren der Davoser Runde Sorgen, wenn auch nicht ganz so unmittelbar: Dem WEF-Risikobericht zufolge dürfte die Erderwärmung in fünf bis zehn Jahren zum Hauptproblem werden.

Schwab hat in seinem Eröffnungsbeitrag fünf Bereiche aufgezählt, in denen sich die erlauchten Forumsteilnehmer anschicken sollten, zwecks Weltrettung aktiv zu werden. Die zu diesem Zwecke benutzen Formulierungen – gern übernommen vom größten Teil der westlichen Medien – dienen dabei vor allem dazu, den sprichwörtlichen alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen. So brauche es erstens eine »verantwortungsvolle Transformation der Industrie«. Hierzu müsse seitens der Wirtschaft der »Stake­holder-Kapitalismus« (im Gegensatz zu den »Shareholdern« – der Begriff vernebelt nicht nur die Klassenstrukturen, sondern subsumiert sogenannte Anspruchsberechtigte, die Einfluss auf die globale oder regionale Profitgenerierung haben) akzeptiert werden. Will heißen und weismachen: Die Konzernlenker sollen nicht nur den Interessen ihrer Aktionäre dienen, sondern auch an den Rest der Menschheit denken.

Zweitens müsse es Fortschritte auf dem Weg zur Kohlefreiheit (Dekarbonisierung) geben. Auch hier müsse die Wirtschaft laut Schwab »Verpflichtungen eingehen«. Drittens gelte es, faire Wirtschafts- und Sozialsysteme sowie neue Arbeitsplätze zu schaffen. Viertens müsse man die Digitalisierung vorantreiben und die neuen Technologien »zum Guten wenden«.

Zuletzt soll der Multilateralismus wiederhergestellt werden, und zwar in Form eines Systems, das »den Notwendigkeiten des 21. Jahrhunderts Rechnung trägt«. Der coronabedingte Zusammenbruch von Teilen der weltweiten Strukturen der globalen Arbeitsteilung (»Wertschöpfungsketten«) hatte im vergangenen Jahr viele Portfolios der Kapitalseite in Mitleidenschaft gezogen. Nun müsse man »die globale Zusammenarbeit stärken«, so Schwab.

Darüber, wie diese Agenda vorangebracht werden soll, wird im Laufe der Woche in diversen Onlineforen debattiert. Die Teilnehmerliste ist durchaus prominent besetzt. So kamen bereits am Montag unter anderem der Präsident der Volksrepublik China, Xi Jinping, und UN-Generalsekretär António Guterres zu Wort. Im Laufe der Woche werden sich unter anderem BRD-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, in die Debatten einschalten.

Wenn Schwab einlädt, kommen die Kapitalvertreter und deren mächtige Lobbyisten stets unmittelbar mit den wichtigsten Repräsentanten der jeweils aktuell einflussreichen Staaten und Parteien (euphemistisch auch gern »politische Klasse« genannt) ins Gespräch. So hatte am Montag nachmittag (nach jW-Redaktionsschluss) bereits VW-Vorstandschef Herbert Diess Gelegenheit, mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) darüber zu diskutieren, wie die Weltwirtschaft »zurück auf den Wachstumspfad« gebracht werden soll. Einen so direkten Zugang zu den politisch Verantwortlichen haben allerdings nicht alle »Stake­holder«, die gerne ihre Vorschläge und Wünsche einbringen würden.

Die Onlinedebatten zur Schaffung einer besseren (globalisierten) Welt aus kapitalistischer Sicht werden bis Freitag andauern. Ein persönliches Treffen hat Schwab bereits für Ende Mai angekündigt. Statt in Davos will man dann in Singapur tagen. Zurück in die Graubündner Berge soll es im kommenden Jahr gehen.