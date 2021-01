Bolivien: Morales aus Krankenhaus entlassen

La Paz. Der frühere linke bolivianische Präsident Evo Morales ist nach einer überstandenen Coronainfektion aus dem Krankenhaus entlassen worden. »Ich fühle mich gut, aber ich huste noch ein bisschen«, sagte Morales nach seiner Entlassung am Sonntag (Ortszeit). Einer seiner Ärzte sagte, Morales habe keine schweren Komplikationen gehabt und auch seine Lunge sei nicht geschädigt. Er müsse sich aber noch zwei Wochen ausruhen, um wieder richtig gesund zu werden. Morales war Mitte Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden und in ein Krankenhaus in der Stadt Cochabamba eingeliefert worden. (AFP/jW)