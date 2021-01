Verwüstete Städte

Rob Engelaar/ANP/dpa »Niederlande im Widerstand«: Gewaltbereite Demonstrierende am Sonntag in Eindhoven

Bei vorab verbotenen Protesten gegen die seit Sonnabend geltende abendliche Ausgangssperre kam es am Sonntag in mindestens elf niederländischen Städten zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Am schwersten betroffen waren die Hauptstadt Amsterdam und Eindhoven. In Enschede wurde ein Krankenhaus belagert.

In Eindhoven versammelten sich einige hundert Menschen, die »Diktatur« skandierend durch die Stadt zogen. Als die Polizei die Demo auflösen wollte, prasselten Pflastersteine und Golfbälle auf sie nieder, und sie wurde mit Feuerwerkskörpern beschossen. Vereinzelt sollen sogar Messer geflogen sein. Die Demonstrierenden verwüsteten den Hauptbahnhof und plünderten einen Supermarkt. Scheiben gingen zu Bruch. Ein Auto der Fahrgastvereinigung »Pro Rail« wurde in Brand gesteckt. Die Polizei setzte Hunde, Wasserwerfer und eine Reiterstaffel ein. Das Sondereinsatzkommando »Mobiele Eenheid« rückte an. Es gab auf beiden Seiten zahlreiche Verletzte. Ein junge Frau erlitt eine stark blutende Platzwunde am Kopf, als sie aus kurzer Entfernung vom Strahl des Wasserwerfers getroffen und mit voller Wucht gegen eine Betonwand geschleudert wurde, wie auf einem Video im Internet zu sehen ist.

In Amsterdam hatte Michel Reijinga, der Führer der Gruppe »Nederland in verzet – weg met dit kabinet« (Niederlande im Widerstand – weg mit diesem Kabinett), vor einer Woche über Facebook dazu »eingeladen«, jeden Sonntag auf dem Museumsplein in Amsterdam »ein Tässchen Kaffee« zu trinken. Aus Protest gegen die Politik von Premierminister Mark Rutte. Die Zusammenkunft war vorab von einem Gericht untersagt worden, rund 2.000 Menschen versammelten sich trotzdem. Als die Demonstrierenden den Platz nicht räumen wollten, ging ein Großaufgebot der Polizei hart gegen die Anwesenden vor. 190 Personen wurden verhaftet, teilte die Polizei auf Twitter mit.

»Die Leute, die auf den Platz kamen, waren zum Teil bekannte politische Gruppen und Fußballhooligans, aber auch sehr wütende Menschen«, sagte der Amsterdamer Polizeichef Frank Paauw am Sonntag abend in der Talkshow »Op1«. Die antifaschistische Beobachtungsgruppe »Kafka« entdeckte laut Tageszeitung Trouw auf der Demo eine Menge rechter Scharfmacher wie Ben van der Kooi, der Adolf Hitler und den norwegischen Rechtsterroristen Anders Breivik verherrlicht. Mitglieder der extrem rechten Gruppen »Voorpost« und »­Double Dutch Frontline« waren demnach ebenfalls anwesend.

In Enschede zogen am Sonntag einige Dutzend überwiegend junge Männer zunächst durch die Innenstadt und randalierten am Abend vor einem Krankenhaus. Sie sollen erfolglos versucht haben, die Fensterscheiben der Notaufnahme einzuwerfen. Die Patienten bekamen den Aufruhr unten auf der Straße mit, sagte eine Vertreterin des Krankenhauses am Montag im öffentlich-rechtlichen Radiosender NPO. Beim Schichtwechsel musste das medizinische Personal das Gebäude unter Polizeischutz verlassen.

Auch in Breda, Den Haag, Almelo, Helmond, Tilburg, Venlo, Arnhem, Roermond und Apeldoorn kam es zu Ausschreitungen. Protestinitiator Reijinga von »Nederland in verzet« gab sich noch am Sonntag abend in einem Video erschrocken. Er lehne Gewalt ab, beteuerte er laut dem Algemeen Dagblad: »Die Niederlande brennen.« Das beeinträchtige »seine Aktion«. Es gehe außerdem nicht in erster Linie um die Coronamaßnahmen, sondern um »zehn Jahre Elend« unter Rutte. Am Montag verordnete er sich einen Tag Twitter-Pause, »um die Gemüter zu beruhigen«. Einige Kommentare seiner Mitstreiterinnen und Mitstreiter zeigen aber deutlich: Die Geister, die Reijinga rief, sind nur schwer zurück in die Flasche zu bekommen.