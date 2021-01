Initiative: Unterschriften für Volksentscheid

Berlin. Die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« hat am Montag die Durchführung der zweiten Stufe ihres Volksbegehrens beantragt. Wie sie am selben Tag mitteilte, sind die Unterlagen der Senatsverwaltung für Inneres zugestellt worden. Innerhalb eines Monats müssten nun Unterschriftenbögen und Listen entworfen werden. Das Ziel lautet, in Berlin Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen gegen Entschädigung zu vergesellschaften. Um eine Abstimmung darüber zu erreichen, muss die Initiative etwas mehr als 170.000 Unterschriften sammeln. (dpa/jW)