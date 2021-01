Im Krisentaumel

imago images/Rüdiger Wölk Kundgebung gegen den AfD-Parteitag in Münster (11.1.2020)

In der Coronapandemie konnte sie mit ihrem Zickzackkurs offenbar nicht punkten. Nun muss die AfD wohl auch deshalb erstmals Mitglieder einbüßen. Deren Zahl ist erstmals seit 2015 gesunken. Wie ein Parteisprecher am Montag mitteilte, hatte die Partei zu Beginn dieses Jahres nur noch rund 32.000 Mitglieder. Anfang des vergangenen seien es hingegen noch 34.750 Personen gewesen. Und neben Mitgliederverlusten gerät die in großen Teilen extrem rechte Partei auch zunehmend in den Fokus der Verfassungsschutzbehörden.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) will sich zu einer Einstufung der AfD als sogenannter Verdachtsfall nun jedoch bis auf weiteres nicht öffentlich äußern. Grund dafür sind zwei Klagen sowie zwei Eilanträge der Partei, die am Verwaltungsgericht Köln anhängig sind. »Mit Blick auf das laufende Verfahren und aus Respekt vor dem Gericht äußern wir uns in dieser Angelegenheit nicht öffentlich«, teilte das ebenfalls in Köln ansässige Bundesamt am Montag mit. Die Partei will auf juristischem Weg erreichen, dass dem Verfassungsschutz untersagt wird, sie als »Verdachtsfall einzustufen« und dies dann bekanntgeben. Zudem sollte dem Inlandsgeheimdienst verboten werden, Angaben über die Anzahl der Anhängerinnen und Anhänger des offiziell aufgelösten, völkischen »Flügels« zu machen. Der war im Frühjahr 2020 vom Verfassungsschutz als eine »erwiesen rechtsextremistische Bestrebung« eingestuft worden.

Eine ursprünglich für Montag erwartete Zwischenentscheidung wurde jedoch nicht mehr gefällt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Der Hintergrund dafür könnte sein, dass die öffentlich erklärte »Stillhaltezusage« des Verfassungsschutzes einer solchen Entscheidung unter Umständen vorbeugen könnte. Ungeachtet dessen will das Bundesamt laut verschiedenen Medienberichten noch in dieser Woche über eine Einstufung der Gesamtpartei entscheiden.

Sollte der Inlandsgeheimdienst zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei der AfD um einen »rechtsextremen Verdachtsfall« handelt, oder die Partei gar als »gesichert extremistische Bestrebung« eingestuft würde, dürfte die AfD, die bereits seit Anfang 2019 als »Prüffall« eingestuft wird, zukünftig auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Dann drohen zudem ihren Funktions- und Mandatsträgern Konsequenzen, die in einem Beamtenverhältnis stehen bzw. im öffentlichen Dienst tätig sind. Dabei dürfte es sich um eine nicht unbedeutende Personenzahl handeln. Schließlich verfügt die Partei über eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Beamtinnen und Beamten aus dem Polizeidienst oder dem Justizapparat.

Kritik am Bekanntwerden der Überlegungen des BfV bezüglich einer möglichen Beobachtung der AfD, äußerte am Montag der Grünen-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz. Er sei »irritiert« über »den Umstand, dass die Information über die gegebenenfalls bevorstehende Beobachtung der gesamten AfD ausgerechnet aus den Reihen der Innenministerkonferenz durchgestochen wurde«, sagte er gegenüber der Augsburger Allgemeinen.

Derweil veröffentlichte die Antifarecherche »Task« aus Kassel Informationen, denen zufolge die AfD Kassel-Land den jahrzehntelang aktiven militanten Neonazi Christian Wenzel zur Kommunalwahl nominiert habe. Besagte Informationen bestätigte am Montag auch Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag. »Dass die AfD sich einerseits bürgerlich gibt und gegen eine mögliche Überwachung durch den ›Verfassungsschutz‹ klagt, andererseits aber mit einem Neonazi mit Nähe zum Rechtsterror zusammenarbeitet, lässt tief blicken«, erklärte Schaus, der auch Obmann im Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke ist. Jeder, der über die militante Neonaziszene Nordhessens ein bisschen Bescheid wisse, kenne den Namen Christian Wenzel und wisse, dass er seit vielen Jahren Teil eines Neonazinetzwerkes sei.