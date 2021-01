MDR hält an Tarifvertrag fest

Leipzig. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) tastet trotz der ausgebliebenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags den laufenden Tarifvertrag nicht an. Intendantin Karola Wille teilte am Montag auf Anfrage der dpa mit: »Der MDR hat entschieden, die mit den Gewerkschaften vereinbarte Tarifsteigerung von 1,7 Prozent zum 1. April 2021 umzusetzen.« Damit verzichtet der öffentlich-rechtliche Sender auf ein Sonderkündigungsrecht. Statt dessen will der MDR mit den Gewerkschaften zeitnah Tarifverhandlungen über crossmediale Tätigkeiten in freier Mitarbeit aufnehmen. Es soll auch Gespräche zu weiteren Tarifthemen geben. (dpa/jW)