Pandemie lohnt sich

imago/Sven Simon BMW schickte 2020 knapp 40.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit und zahlte im Mai eine Dividende von 1,646 Milliarden Euro. Davon gingen rund 770 Millionen an Susanne Klatten (hier mit Ehemann Jan) und Stefan Quandt (nicht im Bild).

Kapitalismus und Pandemie verschärfen weltweit die soziale Ungleichheit. Zu diesem Ergebnis kommt die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam in ihrem jährlichen Bericht zur Vermögensverteilung in der Welt. In der Bundesrepublik schlug zugleich am Montag ein einmalig breites Bündnis von 36 Gewerkschaften und Sozialverbänden wegen wachsender Armut Alarm.

Laut der Oxfam-Studie »Das Ungleichheitsvirus« droht die Kluft zwischen Arm und Reich in fast allen Ländern gleichzeitig zu wachsen – zum ersten Mal seit Beginn der Erhebungen vor über einem Jahrhundert. Das liege auch daran, dass die Wirtschaft vor allem auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sei. Laut der Untersuchung stieg das Vermögen der im Dezember 2020 reichsten Menschen der Welt seit ­Februar 2019 um fast eine halbe Billion US-Dollar auf 1,12 Billionen Dollar. Dieser Zuwachs sei mehr als ausreichend, um die Weltbevölkerung gegen Covid-19 zu impfen und vor Verarmung zu schützen. Weltweit herrsche aber die schlimmste Jobkrise seit über 90 Jahren, wobei Frauen am stärksten betroffen seien. Dass das Virus selbst Beschäftigte in prekären Jobs härter trifft, machte eine Auswertung in England und Wales, die das Statistikamt ONS am Montag veröffentlichte, deutlich: Männer in gering qualifizierten Berufen oder in Dienstleistungsbereichen haben ein höheres Risiko, an Covid-19 zu sterben.

Für die Bundesrepublik nennt Oxfam u. a. folgende Daten: Im Februar 2019 gab es hier 114 Milliardäre, am 31. Dezember 2020 schon 116. Ihr Gesamtvermögen beläuft sich trotz Einbrüchen zwischendurch auf 606,8 Milliarden US-Dollar. Die zehn reichsten Deutschen besaßen Ende 2020 zusammen 241,9 Milliarden US-Dollar – eine Steigerung von rund 35 Prozent in zwei Jahren. Darunter seien besonders bemerkenswert: Dieter Schwarz (Lidl, Kaufland, von 22,6 auf 36,8 Milliarden US-Dollar) mit dem höchsten absoluten Zugewinn, Reinhold Würth (Würth, von 11,2 auf 20,6 Milliarden US-Dollar) mit dem prozentual höchsten, sowie die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt (BMW, von 21 auf 26,4 bzw. von 17,5 auf 20,3 Milliarden US-Dollar). BMW hatte 2020 knapp 40.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und zahlte im Mai eine Dividende von 1,646 Milliarden Euro. Davon gingen rund 770 Millionen an Klatten und Quandt.

Der Akkumulation von Reichtum entspricht die Akkumulation von Armut. Die Spitzenvertreter von 36 deutschen Gewerkschaften und Verbänden fordern daher in ihrem Aufruf »Soforthilfen für die Armen – jetzt!« eine zügige Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze und der Altersgrundsicherung auf mindestens 600 Euro monatlich. Nötig seien Coronahilfen für Bedürftige in Höhe von 100 Euro pro Monat. Der Bundesregierung werfen die Unterzeichner einen »armutspolitischen Offenbarungseid« vor. Bereits im ersten Lockdown habe es zusätzlichen Bedarf »durch wegfallende Schulessen, steigende Lebenshaltungskosten und insbesondere auch für Desinfektionsmittel und Masken« gegeben. Auf die fürs Lernen zu Hause versprochenen Laptops warteten »die Kinder vielfach noch heute«, während Milliardenbeträge für Unternehmen bereitgestellt worden seien.

Zustimmung zu dem Aufruf kam aus der Partei Die Linke. Der parlamentarische Geschäftsführer im Bundestag, Jan Korte, forderte von den SPD-Ministern Olaf Scholz und Heiko Maas eine »angemessene Besteuerung für Superreiche« bzw. eine internationale Initiative, »um global handelnde Konzerne an der Finanzierung des Gemeinwohls zu beteiligen.«