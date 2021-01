imago/ZUMA Press

Verquaster Stil

Zu jW vom 20.1.: »Haltlose Anschuldigungen«

Soviel ich mitbekommen habe, hat Sahra Wagenknecht kein Wort gegen Anstrengungen zum Umweltschutz geäußert. Allerdings fällt mir auf, dass ich die Texte immer schwerer verstehe, welche Die Linke verantwortet. Da ich andere Texte immer noch verstehe, kann es nicht an meinem eventuell schwindenden Verstand liegen. Ich habe besonders Schwierigkeiten, den verquasten, unaufrichtig wirkenden Stil zu verstehen, mit dem man andere erreichen will. Nach Bertolt Brecht muss die Wahrheit durchaus jemandem gesagt werden, der Folgen wegen, welche sich aus der Wahrheit ergeben. Die Wahrheit, welche in Texten mancher Linker gesagt werden soll, bleibt mir verschlossen. Oder aber erweckt ein Misstrauen in Richtung »Opportunismusverdacht« in mir. Das Ganze kommt eben tatsächlich scheinbar akademisch daher, aber ich habe den Verdacht, dass die Autoren sich damit nur vor Sachkritik immunisieren, indem sie hoffen, dass ein Großteil der Leser entnervt aufgibt und glaubt, selbst langsam zu verblöden. Und also schweigt ...

Eberhard Wetzig, Onlinekommentar

Erste Stimme

Zu jW vom 18.1.: »Fataler Eindruck«

Der Verriss von Michael Wengrafs Buch »Die rechte Revolution« kann nicht ohne Widerspruch bleiben. So verkennt der Rezensent, wie übrigens andere auch, die zentrale Leistung von Wengrafs Arbeit. Diese besteht darin, kenntlich zu machen, dass der Imperialismus in seiner gegenwärtigen neoliberalen Gestalt weder vom Himmel gefallen noch das Ergebnis einer abstrakten ökonomischen Struktur ist, sondern von Menschen gemacht, die die ökonomische Bewegung (…) in eine Richtung lenkten, die seine heutige Form hervorbrachte und am Leben erhält. Ein solche Ausarbeitung verdient uneingeschränktes Lob. Schwierig wird es, Wege zu finden, die aus der gegenwärtigen Lage herausführen. Wengraf benennt damit verbundene Probleme; dass er dabei auf ein Bündnis zwischen »jenen Linken, die nicht vor dem neoliberalen Mainstream kapituliert haben, und den rechten ›Populisten‹« setzt, ist eine anmaßende Unterstellung. Vielmehr dürfte gelten, dass von linker Seite ein Plan zu erstellen ist, welche Wege aus der geschlossenen neoliberalen Festung, die in Gestalt der EU unser Leben deformiert, zu einer sozialistischen Vereinigung demokratischer Staaten führen, die nicht mehr die traditionellen bürgerlichen Nationalstaaten sind. Die Debatte darüber wäre Sache einer linken Avantgarde. Sie hat, wenn ich recht sehe, noch gar nicht begonnen. Wengrafs Buch ist meiner Meinung nach eine erste Stimme dazu.

Thomas Metscher, per E-Mail

Hegelianische Volten

Zu jW vom 18.1.: »Mit Blut und Eisen«

Der australisch-britische Historiker Christopher Clark will bezüglich der Reichsgründung »keine Modernisierungsutopie im nachhinein dichten«. Der deutsche Historiker Werner Conze sekundiert ihm, indem er die Gründung des deutschen Nationalstaates, einen grundsätzlich fortschrittlichen und historisch überfälligen Vorgang, unter »unintendierten Nebeneffekten« abtut. Es zieht sich dieser Tage wie ein roter Faden durch das deutsche Feuilleton. Eigentlich will man die eigene Geschichte ungeschehen machen. Aber das hielt schon Marx für Blödsinn. Wenn das die Briten wollen, kann man das ja verstehen, verlor man doch durch den folgenden wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands die Vormachtstellung in der Welt. Wenn diese Intention jedoch unter anderem ein deutscher Historiker nachbetet, zeigt das nur die diesbezügliche deutsche Misere, die Winston Churchill so beschrieb: Entweder hat man die Deutschen vor den Füßen liegend oder an der Gurgel. Die deutsche Rechte kann jedenfalls dieser Umgang mit der eigenen Geschichte erfreuen, legt man doch mit diesem nationalen Nihilismus ungewollt einen Nährboden für das Gurgelspringen. Wobei wir dann wieder bei den hegelianischen Volten wären. PS: Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade Preußen die treibende Kraft für Deutschlands Einheit wurde, war es doch lange Zeit der britische Festlandsdegen (Alexander Abusch), um unter anderem gerade diese Einheit zu verhindern. Da passt dann wiederum der »Preußenexperte« Clark ins Bild.

Stephan Jegielka, per E-Mail

Schmerzhafte Erinnerungen

Zu jW vom 16./17.1.: »Aus dem Weg geräumt«

Am 3. Mai 1961, wenige Monate nach der Ermordung des ersten kongolesischen Premierministers Patrice Lumumba, spielte der HSV in Brüssel gegen den FC Barcelona um den Einzug in das Endspiel um den Cup der Landesmeister. Das spannende Match schauten wir gemeinsam in einer Wohnung mit acht Menschen; nicht jeder hatte zu dieser Zeit einen Fernsehapparat. Vor dem Anpfiff begrüßte das belgische Königspaar im Heysel-Stadion beide Mannschaften. Die spanischen Spieler gaben Handküsschen, das Königspaar war bei bester Laune. (…) Quick, Bunte und andere königstreue Blätter schilderten seinerzeit begeistert die große Liebe von Königin Fabiola zu ihrem Gatten, hatten nur einen Wunsch, dass das belgische Königspaar nicht kinderlos bleibe. Viele einfache Menschen dachten so, waren total empathisch. Wer wusste schon, dass der verkommene Großvater von König Baudouin, Leopold II., dem das Land Kongo 1885 auf der Berliner Konferenz von Bismarck als Puffer zwischen den großen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien zugeteilt worden war, und dessen Nachfolger (…) Völkermörder und Verbrecher waren. Nicht nur mit Einverständnis des belgischen Königshauses wurde Lumumba schwer gefoltert und vor seiner Ermordung unter Mitwissen der belgischen Regierung und der USA von Moïse Tschombé beschimpft, geschlagen und bespuckt. Schändlich der Staatsbesuch Tschombés im Dezember 1964 in der BRD, wo er mit Bundespräsident Heinrich Lübke und anderen hochrangigen Politikern zusammentraf. In Westberlin wurde wegen der Ermordung Lumumbas gegen Tschombé demonstriert, woran sich auch Rudi Dutschke beteiligte …

Gerd-Rolf Rosenberger, Initiative Nordbremer Bürger gegen den Krieg