Das weiße Licht der Glückseligkeit

JanManu, CC BY-SA 3.0 wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MG%2BJoshuaLightShow2012HdKdW.JPG Lichter, viele Lichter: Manuel Göttsching hat’s gern etwas heller

Es ist schon eine Weile her, da wurden hierzulande riesige Tüten gedreht, derweil man Instrumente für die kommende Glückseligkeit zusammenschraubte und in Studiokellern oder in zu Wohngemeinschaften umgefriemelten Bauernhöfen kosmische Klänge erzeugte. Es waren weitsichtige Druiden, die formvollendete Poesie und hochmagische Klangstrukturen schufen, die im Grunde als Acid-Freakout-Musik bezeichnet werden müssten, aber doch nur den dumpfdeutschen Titel Krautrock erhielten.

Bis heute werden die Bandnamen von Fans nur geflüstert: Cluster, Tangerine Dream, Amon Düül I und II, Faust, Popol Vuh, Ash Ra Tempel. Die meisten Alben der Szene wurden verehrt, manche blieben ungehört. Und bis heute erscheinen von Künstlern aus dieser Zeit verzwickte Soloexperimente, oder man findet zwischen nicht mehr gebrauchten Kifferutensilien Töne der Verzweiflung, die es nie auf Vinyl schafften und statt dessen von hässlichen CDs vereinnahmt werden. Es gibt auch Situationen, bei denen sich alt gewordene Musiker wiederfinden und die noch lebenden Fans mit neuen Klängen überraschen.

Womit wir bei Ash Ra Tempel wären. Vor langer Zeit trafen Manuel Göttsching und Hartmut Enke den Tangerine-Dream-Schlagzeuger Klaus Schulze. Die drei wurden zu Ash Ra Tempel, um so das Körperliche, Vergängliche (Ash) mit einer noch nicht realisierbaren Erkenntnis (Ra) zu verbinden und alles zu einer Festigkeit des Seins (Tempel) zusammenzufügen. So klangen auch die Alben, die das Trio in den 70er Jahren einspielte. Gleich mit dem ersten Werk »First« und dem darauf befindlichen Stück »Amboß« machten Schulze, Enke und Gottsching klar, dass sie zu den ganz großen kosmischen Reitern gehörten, mit wild rumpelnden Tönen und an eine Menge Trips erinnernden Traumgeräuschen.

Dann verließ Schulze die Band für eine Solokarriere, über 100 Alben sind seither von ihm erschienen. Die LSD-Magier Timothy Leary und Brain Barritt gaben dem dritten Album Ash Ra Tempels »Seven Up«, das mit einem gefährlichen, technicolorisierten Musikgewusel punktet, ihre Stimmen. Schulze wurde nicht vermisst. Nach kurzen Wiedervereinigungen, langen Trennungen, bei denen Hartmut ­Enke auf der Strecke blieb (er verstarb 2005), fanden die Freunde Schulze und Göttsching im April 2000 in London erneut zusammen.

Eben dieses Konzert hat nun noch einmal (die Kleinstauflage von damals war schnell vergriffen) den Weg zum Plattendealer des Vertrauens gefunden. Wie zu schönsten kosmischen Zeiten geben Schulze und Göttsching dem Publikum hier zwei lange Stücke, an denen sie sich abarbeiten, etwa um sie mit freien meditativen Momenten zu vereinen. Manchmal ist es so still, dass das Überlappen von Keyboards und Drummachines (Schulze) mit den elektrischen Gitarren (Göttsching) geradezu spürbar wird. Die Künstler nehmen all das auf und lassen es als pulsierende Intensität im »Gin Rosé« blubbern. Das zweite und kürzere Stück, »Eine pikante Variante«, ist ein Klangexperiment, das an Enke erinnert, der zum Konzertzeitpunkt das Musikmachen längst aus seinem Herzen gerissen hatte. Weiter geht es mit dem weißen Licht der Glückseligkeit, durchdringenden Klangräumen und einer phänomenalen Atmosphäre. Eine Acid-Mediation, die sich im neuen Jahrtausend noch einmal mit Psychedelic verbindet und Ash Ra Tempel endgültig auf den Olymp des Krautrocks katapultiert.