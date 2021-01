jW

Gelassene Reaktion

Zu jW vom 19.1.: »Inszeniertes Martyrium«

Die »Matrosskaja Tischina«, in der Alexej Nawalny nun sein unsägliches Martyrium erleidet, ist ein Haus, das Ende der 1920er Jahre für ausländische – besonders deutsche – Spezialisten, so von Siemens, Osram und AEG, gebaut wurde, die sich wegen der schlechten Wirtschaftslage in Deutschland um Arbeit in der UdSSR, namentlich in Moskau, beworben hatten, um am Aufbau des Moskauer Elektrokombinates teilzunehmen. (…) Damals war dieses Haus in Eile und schlechter Qualität entstanden. Aber es ist anzunehmen, dass im Jahre 2021 inzwischen Heizung, Wasser, Strom funktionieren, so dass der verwöhnte Kur-Fürst aus Deutschland die 30 Tage überleben könnte, obwohl in den Beschreibungen westlicher Herolde der Knast als die Vorstufe zur Hölle stilisiert wird (wir sind noch bei Nawalny und nicht bei Julian Assange). Es handelt sich beim Kremlkritiker um eine »Administrativhaft«, wie sie zum Beispiel auch in Israel üblich ist. Sie wird in Russland nicht ins Strafregister eingetragen und ist mit der Ahndung einer Ordnungswidrigkeit gleichzusetzen. Und da beginnt für mich das Wundern: Wie oft hat Nawalny in den letzten Monaten seinen Mund aufgerissen und in aller Öffentlichkeit von Deutschland aus den Präsidenten seines Landes beschuldigt, für einen Mordanschlag auf ihn (…) verantwortlich zu sein? Ist das nicht eine schwere Verleumdung und Beschuldigung, die selbst unter »normalen« Menschen ernste juristische Konsequenzen hat? (…) Chapeau vor der Gelassenheit, mit der das Gekläff quittiert wird.

Wolfgang Kroschel, Cottbus

Unzulängliche Maßnahmen

Zu jW vom 20.1.: »Weitere Maßnahmen ­beschlossen«

Zum wiederholten Mal fanden Beratungen von Bund und Ländern zur Coronakrise ohne vorherige Aussprache im Parlament statt. Dieses undemokratische Prozedere scheint inzwischen zur Gewohnheit geworden zu sein. Dass damit kompetente Stimmen nicht zu Wort kommen, die zu sozialen und psychischen Folgen einer Verschärfung der Maßnahmen unbedingt zu hören wären, wenn eine Demokratie funktionieren soll, ruft offenbar keinen Widerspruch mehr hervor. (…) Seit Ausbruch der Pandemie wurde die Bevölkerung mangelhaft informiert. Da wohl anfänglich zuwenig OP-Masken verfügbar waren, wurden sie vom Gesundheitsminister für nicht wichtig erklärt. (…) Nun soll durch Verordnung die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Bereich in Kraft treten. Aber wie sollen insbesondere die teuren, für den Träger einzig wirksamen FFP-2-Masken von einem Hartz-IV-Bezieher bezahlt werden, dem für »Gesundheitsbedürfnisse« monatlich nur 20 Euro zur Verfügung stehen? (…) Kürzlich erhielt ich als »Impfberechtigte« »mit besten Grüßen vom Herrn Ministerpräsidenten Volker Bouffier« die Aufforderung, einen Impftermin zu vereinbaren. Sowohl bei dem Versuch telefonischer Anmeldung wie bei der Onlineregistrierung erhielt ich die Auskunft, es stehe zur Zeit kein Impfstoff zur Verfügung. Und wie soll sich ein betagter Mensch, der noch nie vernetzt war, im Internet registrieren? Und war dem Gesundheitsminister die Zahl der Impfberechtigten (…) nicht bekannt? In Russland steht – Fernsehberichten zufolge – allen Impfwilligen Impfstoff zur Verfügung. Inzwischen steht die Prüfung der mutierten Coronaviren auf dem Programm. Eine willkommene Entschuldigung dafür, dass Impftermine in noch weitere Ferne rücken.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Bis zur Verzweiflung

Zu jW vom 21.1.: »Einheitliches Vorgehen ­verlangt«

Kein ausreichender Schutz, Verunsicherung allerorten und Ratlosigkeit bis hin zur Verzweiflung – das ist zur Zeit das, was die (Arbeits-)Welt von Erzieherinnen und Erziehern in der Kita oder im Hort bestimmt. Es unterscheidet sich nicht von dem, was in anderen »systemrelevanten« Berufen los ist. Die Forderung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) nach einer »klaren Strategie und einem verlässlichen Stufenplan« entspricht zutiefst dem Willen derer, die im Sozial- und Erziehungsdienst tätig sind. Die Erwiderung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zeugt von der unbeschreiblichen Arroganz der herrschenden Klasse und dem Unvermögen, die Situation zu meistern. Der Zwang, der Konkurrenz auf dem Markt standhalten zu müssen, wird auch weiterhin das Motiv unpopulärer Entscheidungen sein. Selbst wenn – oder gerade weil – die bisherige Vormachtstellung mehr und mehr vakant wird. Da kann man BDI-Chef Siegfried Russwurm wirklich dankbar sein, dass er mit seiner Stellungnahme die Konturen dieser Klassengesellschaft, einschließlich ihrer Hilflosigkeit, so kontrastreich zeichnet.

Sonja Riedel, per E-Mail

Keine Lösung

Zu jW vom 14.1.: »Mehr Homeoffice gefordert«

Der Grund, warum ich kaum Zeit finde, diesen Leserbrief zu schreiben, ist »mehr Homeoffice«. Die Entgrenzung des privaten und beruflichen Bereiches ist in diesen Zeiten besonders kräfteraubend. Wenn eine Gewerkschaft mehr Homeoffice fordert, fördert sie die Isolation der Arbeiter in den eigenen vier Wänden und arbeitet somit letztlich an ihrer eigenen Abschaffung. Noch unbegreiflicher finde ich, dass der DGB selbst in seinem Index »Gute Arbeit 2020« (…) auf die Nachteile der Heimarbeit (ständige Erreichbarkeit, überlange Arbeitszeiten, unbezahlte Arbeit) hinweist, dann aber meint, dem könne man mit einem »Mitbestimmungsrecht« beikommen – ich sehe hier eher die Gefahr, dass, sobald der Rechtsanspruch da ist, die Mitbestimmungsrechte zusammengestrichen werden. Das »Führungs- und Kontrollverhalten«, das DGB-Chef Reiner Hoffmann einigen Unternehmen vorwirft, ließe sich zudem im digitalen Zeitalter noch viel besser ausleben, nur eben nicht so »antiquiert analog« wie bisher, sondern mit den entsprechenden elektronischen Tools. Zu guter Letzt eine Anmerkung, die ich mir als Lehrerin und Mitglied der GEW erlaube. Um dem erhöhten Infektionsrisiko in Kitas und Schulen beizukommen, bräuchte es, was sicherlich auch jenseits von Corona guttun würde: mehr finanzielle Mittel für eine angemessenere personelle und materielle Ausstattung!

Angela Naujoks, per E-Mail