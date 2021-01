Selbst ausgebremst

Laura Hasani/REUTERS Arbeit der Abgeordneten stören: Tränengas im Parlament in Pristina (21.3.2018)

Darf er oder darf er nicht: Wenn es nach der Wahlkommission in Pristina geht, wird der ehemalige kosovarische Premierminister und Chef der chauvinistischen Partei Vetevendosje (VV, Selbstbestimmung), Albin Kurti, nicht zu der am 14. Februar angesetzten Parlamentswahl zugelassen. Der Politiker gehört zu den 47 Kandidaten, die ihr passives Wahlrecht eingebüßt haben, weil sie in den vergangenen drei Jahren in einem Strafverfahren schuldig gesprochen worden waren. Noch ist das nicht offiziell, doch regionale Medien sind bereits bestens unterrichtet. Insgesamt 28 Listen haben sich für die vorgezogene Neuwahl registrieren lassen. Bei 15 von diesen müssten nach dem Zertifizierungsverfahren der Wahlkommission nun personelle Veränderungen vorgenommen werden.

Die Ironie der Geschichte ist, dass Kurti gleich doppelt zum Opfer seiner eigenen Politik wird. Vor rund einem Monat, am 21. Dezember, hatte das Verfassungsgericht in Pristina entschieden, dass die Wahl des noch amtierenden Premiers Avdullah Hoti unrechtmäßig war. Der Grund: Einer der Abgeordneten, der für Hoti gestimmt hatte, hätte wegen einer Verurteilung gar nicht im Parlament sitzen dürfen. Damals wurde der Richterspruch von Kurti noch begrüßt, nun steht ihm dasselbe Gesetz im Weg, erneut auf den Posten des Regierungschefs zu gelangen. Denn der VV-Vorsitzende war im Januar 2018 verurteilt worden, weil er gemeinsam mit Parteifreunden Tränengas im Pristinaer Parlament versprüht hatte. Dies gehörte über Jahre zum Verhalten der von Vetevendosje angeführten Opposition, um die Arbeit der Abgeordneten zu verunmöglichen. Auf der immer wieder aufgerufenen und dann ausgesetzten Tagesordnung standen Beschlüsse, die das Verhältnis zu den Nachbarländern regeln sollten, worin Kurti und die Seinen indes Verrat an der nationalen Sache witterten.

Wenn nun VV-Vertreter in der kommenden Entscheidung der Wahlkommission einen Versuch der herrschenden Clique erkennen, ihre Macht zu verteidigen, dürften sie damit recht haben. Vetevendosje soll von einer erneuten Übernahme der Regierung abgehalten werden. Vor allem die USA, die Schutzmacht Pristinas, sehen in Kurti eine Gefahr für die eigenen Interessen in der Region. Washington hatte die gewaltsame Separation der Provinz von der damaligen Bundesrepublik Jugoslawien mit allen Mittel unterstützt. Nach dem NATO-Krieg gegen Belgrad 1999 wurde das Kosovo zum westlichen Protektorat, die Vereinigten Staaten unterhalten südlich von Pristina mit dem »Camp Bondsteel« einen ihrer größten Militärstützpunkte in Europa.

Hatte der US-Botschafter in Pristina, Philip Kosnett, nach der letzten Wahl im Oktober 2019 noch den Sieg Kurtis begrüßt, kam es in dessen kurzer Amtszeit zwischen dem 2. Februar und dem 25. März vergangenen Jahres zum Bruch. Der ehemalige Studentenaktivist hatte sich vehement gegen eine von der damaligen US-Regierung Donald Trumps angestrebte Normalisierung der Beziehung zu Serbien gestellt. Die Absetzung Kurtis folgte, doch der Geschasste ließ nicht locker. War Vetevendosje bis vor wenigen Jahren vor allem unter jungen Menschen populär, konnte sie ihre Wählerbasis durch ihre kompromisslose Haltung und das Anprangern sozialer Missstände und der allgegenwärtigen Korruption verbreitern, so dass sie mittlerweile die stärkste politische Kraft ist. Kosnett gab unterdessen am Donnerstag grünes Licht für eine Streichung Kurtis. Man müsse die Entscheidung von Gerichten respektieren, ob man damit einverstanden sei oder nicht, sagte der Diplomat, zudem stünden jedem Kandidaten auch Rechtsmittel offen. Kurti seinerseits hatte am selben Tag angekündigt, auf der VV-Liste zu bleiben.