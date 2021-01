Faule Früchtchen

Marius Becker/dpa Biolebensmittel verschiedener Hersteller

Die Naturkostbranche eilt von Rekordwachstum zu Rekordwachstum. Dabei profitieren allerdings am stärksten die Handelskonzerne, die auch mit konventionellen Lebensmitteln den großen Reibach machen: Lidl, Edeka und Co.

Für 2019 weist der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft einen Gesamtumsatz für Naturkost und Naturwaren von 11,9 Milliarden Euro aus; gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um fast zehn Prozent. Auf den Naturkostfachhandel entfallen dabei 28 Prozent, aber 57 Prozent auf die Großen der Branche. 2020 dürfte der Umsatz noch weiter gestiegen sein. Ersten Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums zufolge sogar um 17 Prozent und damit mehr als 14 Milliarden Euro. »Die Branche hat in der Pandemie noch mal einen Schub bekommen«, sagte die zuständige Ministerin Julia Klöckner (CDU) am 15. Januar in Berlin. Generell beträgt der Anteil von Bioprodukten am gesamten Lebensmittelumsatz in Deutschland aber nur etwa 5,5 Prozent (2018). Dänemark und Schweden liegen mit 11,5 bzw. 9,6 Prozent deutlich darüber.

Die Naturkostbranche hat sich in den zurückliegenden zwanzig Jahren rasant verändert. Als in den siebziger, achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts alternative Lebensformen, ökologische Landwirtschaft und eine gesunde Ernährung nach der Reformkostbewegung wieder einmal populär wurden, da entstanden in der alten Bundesrepublik kleine Naturkosthersteller und -händler. Gearbeitet wurde vorwiegend im Kollektiv, mit geringen Löhnen, aber viel Mitgestaltung.

Im Großhandel mit Naturkost und Naturwaren haben sich erstaunlich viele Unternehmen aus der Pionierzeit der Branche gehalten. Allerdings sind sie längst zu florierenden Kapitalgesellschaften avanciert, die wachsende Umsätze und Gewinne verzeichnen, aber bis auf sehr wenige Ausnahmen kaum etwas von betrieblicher Mitbestimmung und Tariflöhnen halten. Zum Beispiel Terra Naturkost in Berlin, vor mehr als 30 Jahren gegründet und bis heute im Alleinbesitz des Gründers Meinrad Schmitt. Der hält sich bei Umsatzzahlen eher bedeckt. Immerhin bezeichnet sich Terra auf der Firmenwebseite als »regionaler Marktführer«, mit stetig ausgeweitetem Sortiment und rund 350 Beschäftigten. Den Versuch, am Neuköllner Firmensitz einen Betriebsrat ins Leben zu rufen, brachen die wenigen in der Gewerkschaft Verdi organisierten Beschäftigten schon vor Jahren ab, da sie kaum Rückhalt für ihre Initiative fanden.

Terra ist tonangebend im bundesweiten Zusammenschluss kleinerer Naturkostgroßhändler »Die Regionalen«. Hier findet sich das Who’s Who der Biopioniere, wie etwa Grell Naturkost aus Kaltenkirchen bei Hamburg mit einer über 40jährigen Geschichte oder Rinklin Naturkost aus Eichstetten am Kaiserstuhl, die in den frühen siebziger Jahren mit anderen den Bioland-Verband gründeten. Zu den »Regionalen« zählen allerdings auch zwei Naturkostgroßhändler mit Betriebsrat, nämlich Naturkost Elkershausen in Göttingen und das mit ihm verbündete Naturkost Erfurt. Im Göttinger Unternehmen hat ein rühriger Betriebsrat bereits vor Jahren eine Entlohnung nach Tarifvertrag erkämpft.

Zunehmend wird die Naturkostbranche von großen Konzernen beherrscht: So kooperieren mittlerweile Edeka, Globus und Tegut mit dem Traditionsverband Demeter, der für das strenge Ökosiegel »biologisch-dynamische Landwirtschaft« steht. Im vergangenen Sommer wurde auch die zur Schwarz-Gruppe gehörende SB-Warenhauskette Kaufland Mitglied im Demeter-Verband, was der Bundesverband Naturkost und Naturwaren (BNN) laut Lebensmittelzeitung.net zwar missbilligte, aber nicht verhindern konnte.

Daneben gibt es originäre Naturkosthändler, die durch starkes Wachstum den klassischen Biofachhandel an die Wand drücken. Neben Dennree ist Alnatura bundesweit mit Ökosupermärkten und eigenem Vertriebsnetz vertreten. 2019 übertraf der Umsatz des im hessischen Darmstadt ansässigen Unternehmen die Milliardenmarke. Dabei stützt sich Alnatura nicht nur auf die eigenen Geschäfte, sondern bietet seine Eigenmarken auch bei Edeka, Rossmann, Müller, Globus und Tegut an.

Naturkost ist offenkundig ein lukratives Geschäftsmodell. Dass angesichts von Milliardenumsätzen Tierwohl, Anbau- und Produktionsstandards, aber auch die Wahrung von Beschäftigtenrechten und Mitbestimmung ins Hintertreffen geraten, muss zumindest befürchtet werden.