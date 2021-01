Hartz IV: Heil kündigt Coronaaufschlag an

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will für Sozialleistungen wie Hartz IV einen Aufschlag wegen der Coronapandemie durchsetzen, wie er am Freitag in Berlin sagte. Staatliche Unterstützung stellte er zudem bei der Beschaffung von medizinischen Schutzmasken in Aussicht. Der Minister kündigte an, er wolle die geplanten Hilfen zügig auf den Weg bringen. Allerdings räumte er ein, dass seine Pläne noch nicht in der Koalition und in der Bundesregierung abgestimmt seien. Dazu solle es am Wochenende und Anfang kommender Woche Gespräche geben. Zur möglichen Höhe eines Coronazuschlags für Hartz-IV-Bezieher legte sich der Minister zunächst nicht fest. (AFP/jW)