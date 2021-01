Italien: Polizei geht gegen Neonazigruppe vor

Genua. Italienische Antiterroreinheiten haben einen 22jährigen aus Savona wegen mutmaßlicher Anschlagsabsichten festgenommen. Dem Verdächtigen werden unter anderem Anstiftung zu möglichen schweren Attentaten und faschistische Propaganda vorgeworfen, wie die Justiz am Freitag mitteilte. Die von den Ermittlern in Genua in Norditalien geführte Aktion, bei der es Durchsuchungen in mehreren Städten gab, richtete sich zudem gegen ein Dutzend weitere Personen. Es geht um den Verdacht der Bildung einer gewaltbereiten Organisation mit dem Namen »Nuovo Ordine Sociale« (Neue Gesellschaftsordnung). Unter anderem im Internet seien faschistische, antisemitische und frauenfeindliche Inhalte verbreitet worden. (dpa/jW)