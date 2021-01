Gegen Parlamentsauflösung

Navesh Chitrakar/REUTERS

In Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, haben am Freitag Zehntausende gegen die Auflösung des Parlaments demonstriert – die Polizei gab gegenüber dpa eine Teilnehmerzahl von 20.000 bis 25.000 an. Präsident Bidhya Devi Bhandari hatte das Parlament im Dezember auf Wunsch von Premier Khadga Prasad Sharma Oli von der Kommunistischen Partei aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen im Frühling freigemacht. Parteiinterne Widersacher – unter ihnen der Anführer des maoistischen Flügels, Pushpa Kamal Dahal – werfen Oli Verfassungsbruch vor. (dpa/jW)