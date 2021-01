Gizeh. Rekordweltmeister Frankreich befindet sich weiter auf direktem Weg in Richtung Viertelfinale der WM in Ägypten. Im ersten Hauptrundenspiel am Mittwoch abend gegen Algerien taten sich die Franzosen zwar lange Zeit schwer, siegten aber letztlich mit 29:26 (16:14). Mit nun 6:0-Punkten hat Frankreich vor den nächsten beiden Hauptrundenpartien gegen Island und Portugal beste Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Auch Vizeweltmeister Norwegen wahrte seine Chance auf das Viertelfinale mit einem 29:28 (16:14) gegen Portugal. (dpa/jW)