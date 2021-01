Nachschlag: Land mit Ks

imago images/United Archives Journalist mit Haltung: Bernt Engelmann

Lauter Ks drängten sich ihm auf, wenn er die Entwicklung der BRD seit ihrer Gründung betrachte, sagte der Journalist und Publizist Bernt Engelmann einmal: »Kapitalistisch, konservativ, konzernfreundlich, kalt-kriegerisch, kleinkariert.« Der frühere KZ-Häftling wusste, was Faschismus ist, und sah dessen Kontinuität im unfreiwillig liberaler gewordenen Kapitalismus der Nachkriegszeit in aller Klarheit. Er schrieb auf, was er sah, belegte alles mit genauen Recherchen und zeigte den Westdeutschen, dass ihre neue Elite exakt die alte war. Der politisch bewusstere Teil von ihnen kaufte seine Bücher massenhaft, wählte am Ende aber trotzdem Willy und Schmidt. Dass die Bundesrepublik erst unter deren Parteifreund Schröder zu dem neoliberalen Höllenloch wurde, das sie heute ist, lag freilich weniger an diesen als am Sozialismus jenseits der Mauer. Engelmann wusste das und war dankbar dafür. Seine Verdienste kann selbst der Deutschlandfunk nicht kleinreden, auch wenn er sich tapfer müht. (pm)