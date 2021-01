jW

Verharmloster Rassismus

Zu jW vom 16./17.1.: »Triggerwarnung: Jetzt wird’s kritisch«

Dass Idiotisierung, Sprachpolizei und Gedankendiktat genauso ätzend sind wie die Winkelzüge der Taz: kein Widerspruch. Dass eine fundierte marxistische Kritik am neoliberalen Konzept der »Political Correctness« gut in die Samstagausgabe passen würde: einverstanden. Gut gemacht, könnte ein solcher Beitrag Übergänge von linken zu rechten Positionen einreißen; ein Text wie der von Peter Köhler allerdings, der verirrte Antirassismusdebatten leichtfertig mit »Nazismus« gleichsetzt, möchte vielleicht vornherum rechte Positionen einreißen, baut ihnen mit dem Allerwertesten allerdings vor allem Brücken auf. Der anmaßende Vortrag, Fußballer mit dunkler Hautfarbe sollten gefälligst nicht so beleidigt tun, wenn sie »Schwarzer« gerufen werden (schließlich würden Weiße »in Afrika« ähnliches erfahren), bewegt sich auf Stammtischniveau. Kostprobe: »Wie bezeichnet man einen unangenehm auffällig gewordenen Fremden? Nach der Eigenschaft, die ihn am einfachsten von den anderen unterscheidet.« Na dann …

Tobias Kriele, Mainz

Neue Kampagne

Zu jW vom 19.1.: »Inszeniertes Martyrium«

In deutschen Medien wurde auch messerscharf eins und eins zusammengezählt, und man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Alexej Nawalnys abzusehende Haftstrafe mit den russischen Parlamentswahlen dieses Jahr in Verbindung stehen könnte, also sprich: Putin will im Wahljahr seinen mächtigsten Konkurrenten aus dem Verkehr ziehen. Dass umgekehrt ein genauso guter Schuh draus wird, nämlich dass Nawalny gezielt im Wahljahr eine neue Aufmerksamkeits- beziehungsweise Inszenierungskampagne startet, um bei den Wahlen daraus Profit zu schlagen, selbst wenn er selber nicht antritt oder antreten darf oder kann, auf die Idee kommen westliche Qualitätsjournalisten natürlich nicht.

Ralf Schuster (Onlinekommentar)

Verantwortliche benennen

Zu jW vom 13.1.: »Kampf ums Serum«

Zu dem Artikel von Gerrit Hoekman möchte ich Folgendes bemerken: 1.) Winnie Byanyima, Direktorin von UNAIDS, wird hinsichtlich der Frage, warum es gegen AIDS auch nach Jahrzehnten noch keinen wirksamen Impfstoff gebe, zitiert: »… weil sie es selbst unter Kontrolle haben, betrachten reiche Staaten HIV als ein Problem armer Länder.« Das ist falsch, denn die Forschung nach einem wirksamen Impfstoff läuft weltweit, auch in Deutschland zum Beispiel an der Uni Bochum. Alleine die Krankenkassen haben ein lebhaftes materielles Interesse, die Kosten für eine Antivirustherapie mit Hilfe einer Impfung senken zu können. Die Gesamtkosten pro Jahr und Patient belaufen sich auf rund 19.000 Euro. Immerhin gab es 2018 laut Robert-Koch-Institut fast 90.000 Infizierte, davon werden 93 Prozent antiviral behandelt. Das heißt, dass Deutschland nach wie vor ein lebhaftes Interesse an einer Impfung haben muss. Die Schwierigkeit besteht aber darin, dass das HIV-Virus im Gegensatz zum Coronavirus sowohl eine schwierigere Oberflächenstruktur hat als auch eine viel stärkere Mutationsfähigkeit aufweist. 2.) Ein EU-Abgeordneter der Partei Die Linke hat bereits vor Wochen in einem Leitartikel darauf hingewiesen, dass die Partei innerhalb der EU eine zeitweise Aussetzung des Patentrechtes in bezug auf Covid-19 fordert. Warum liest man davon nichts in dem Artikel? 3.) Gegen diese Forderung, unter anderem von Indien und Südafrika in einer WHO-Sitzung vorgetragen, habe unter anderem die EU votiert. Man sollte immer Ross und Reiter benennen. Die Entscheidung über dieses Votum hat nicht »die EU« gefällt, sondern der Europäische Rat mit den entsprechenden Ministern der Mitgliedsländer. Es ist schon anzunehmen, dass Deutschland mit von der Partie war. Also wäre es richtig, die Entscheider auch zu benennen und nicht, was immer wieder in der Zeitung zu lesen ist, »die EU«, die es als Entscheidungsgremium so überhaupt nicht gibt.

Dr. med. Gabriele Heine, per E-Mail

Unbekannte Geschichte

Zu jW vom 18.1.: »Abgeschrieben«

In dem Beschluss des Bundesausschusses der Partei Die Linke zu den Angriffen der Polizei auf die Luxemburg-Liebknecht-Demo am 10. Januar in Berlin heißt es: »Wir sehen darin den Versuch, das in den ehemaligen Westsektoren Berlins und den sogenannten alten Bundesländern noch immer geltende Verbot der FDJ auch in den Ländern gewaltsam durchzusetzen, in denen es nach dem Einigungsvertrag von 1990 tatsächlich nicht gilt.« An dieser Auffassung ist so ziemlich alles falsch. Vor allem aber ist sie gekennzeichnet von einer absoluten Unkenntnis der Geschichte. Die »Westsektoren Berlins« haben ja bekanntlich nicht zur (alten) BRD gehört, sie hatten einen besonderen Status, der zuletzt im Vierseitigen Abkommen von 1971 noch einmal klargestellt wurde. Dort erklären die Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und der USA ausdrücklich, »dass diese Sektoren so wie bisher kein Bestandteil (…) der Bundesrepublik Deutschland sind und auch weiterhin nicht von ihr regiert werden«. Somit konnte ein Verbot der Freien Deutschen Jugend, das die Regierung der Bundesrepublik 1951 erlassen hatte, auch nicht in den »Westsektoren Berlins« gelten. Folgerichtig hat die Freie Deutsche Jugend auch in den »Westsektoren Berlins« weiterhin bestanden. Anfang der 60er Jahre wurde eine eigene Leitung für Westberlin etabliert, der Verband wurde selbständig. Die Organisation hieß zunächst »Freie Deutsche Jugend von Westberlin« und ab 1972 dann »Freie Deutsche Jugend Westberlins« (FDJW). Diese Organisation, die sich dann später in »Sozialistischer Jugendverband Karl Liebknecht« umbenannt hat, bestand bis zur »Wende« in den »Westsektoren Berlins« fort. Die Auflösung hatte politisch-organisatorische Gründe, sie stand in keinem Zusammenhang mit irgendeinem Verbot. Aber ganz offenbar ist dem Verantwortlichen der Linkspartei dieser Teil der Geschichte völlig unbekannt.

Klaus Thiede, per E-Mail