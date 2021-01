imago images/MediaPunch Und wer von euch ist Duke Bootee? Keiner? Grandmaster Flash and the Furious Five 1987 im Studio

Die Nachricht von Duke ­Bootees Tod Anfang der Woche erinnert an eine Zeit, als die Kulturindustrie gerade erst dabei war, HipHop der kapitalistischen Verwertungslogik zu unterwerfen. Viele der frühen Vertreter dieser jungen Kultur hatten es entweder ungeprüft als fantastisch betrachtet, aus ihrem Partysprechgesang und den dafür geschaffenen Soundkulissen kommerzielle Schallplatten zu machen – oder es bewusst abgelehnt. Es war eine Außenseiterin, welche die Musik als erste gezielt in Warenform brachte: Sylvia Robinson, ehemalige Sängerin und Plattenproduzentin mit nachlassendem Erfolg, hatte den Stil in New Yorker Klubs gehört, sich einen jungen Pizzabäcker und seine Freunde geholt und sie gefragt, ob sie ihr ein paar Raps über ein nachgespieltes Funkinstrumental (»Good Times« von Chic) aufnehmen würden: Es war die Sugar Hill Gang mit »Rapper’s Delight« (1979).

Duke Bootee, bürgerlich Edward Fletcher, war einer von Robinsons Studiomusikern. Sie wünschte sich von einer ihrer anderen Gruppen, Grandmaster Flash and the Furious Five, einen nachdenklicheren Song, eine Abkehr von der bisherigen Partymusik. Bootee schrieb und produzierte die Musik, schrieb und rappte mehrere Strophen. Heraus kam eine der wichtigsten Rapplatten, »The Message« (1982). Grandmaster Flash selbst war an »seinem« Hit nicht beteiligt, aus der Gruppe steuerte nur Melle Mel Raps bei. Nur absolute HipHop-Nerds kannten den Namen des Rappers, der eine der berühmtesten Zeilen der jüngeren Musikgeschichte performt hatte: »It’s like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under.« Als Grandmaster Flash and the Furious Five 2007 in die Hall of Fame des Rock ’n’ Roll aufgenommen wurden, war Duke Bootee nicht eingeladen.

Duke Bootee hinterließ noch die eine oder andere Spur im Musikbusiness. Ein weiterer Track mit Grandmaster Flash and the Furious Five, »The Message II« (1983), sein Soloalbum »Bust Me Out« (1984), ein Part auf der Artists-United-Against-Apartheid-Single »Sun City« (1985), eine Reverenz von Miles Davis, der einen Track auf »Doo-Bop« (1992) »Duke Booty« nannte. Anfang der 90er beendete Duke Bootee seine Musikkarriere und wurde Lehrer.

Vergessene Helden sind ein typisches Phänomen der Geburtszeit des HipHop. Etwa, dass große Textpassagen von »Rapper’s Delight« gar nicht von den Rappern selbst, sondern von Grandmaster Caz stammen – Big Bank Hank hatte sich dessen Reimebuch geliehen, an einer Stelle buchstabiert er sogar Caz’ Alias »Casanova Fly«. Die Anfangszeit des frühen HipHop umgibt eine seltsam mythische Qualität. Viele seiner Heroen gingen zunächst in einem geschichtlichen Nebel unter, den man sonst aus Gesellschaften kennt, deren Geschichte auf mündlicher Überlieferung beruht. Dass viele dieser Helden noch leben, etwa DJ Kool Herc oder Grandmaster Caz, scheint dabei unvorstellbar. Duke Bootee gehört nicht mehr dazu. Aber viele werden die Stimme in »The Message« künftig mit frischen Ohren hören.