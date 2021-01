Elektroexporte auch im November gesunken

Frankfurt am Main. Die deutsche Elektroindustrie hat weiter mit den Folgen der Coronapandemie zu kämpfen. Die Exporte der Branche lagen mit 18,9 Milliarden Euro im November 2020 leicht (minus 0,4 Prozent) unter dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats, wie der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) am Mittwoch in Frankfurt am Main mitteilte. Damit setzte sich der Rückgang der vergangenen Monate fort. (dpa/jW)