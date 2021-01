Homeoffice und Überbrückungsgeld

Bernd von Jutrczenka/dpa In Zukunft könnte in den Bürotürmen weniger los sein

Nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Coronakrise, der bis Dienstag abend beriet, wurden zahlreiche Nachbesserungen angekündigt, die von Homeoffice bis zu Wirtschaftshilfen reichen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) setzt auf die Umsetzung der neuen Homeofficeverordnung durch die Betriebe. »Mir geht es jetzt nicht darum, Unternehmen zu quälen oder ständig zu kontrollieren«, sagte er am Mittwoch in Berlin. Jeder müsse sich in diesem Land an Recht und Gesetz halten, und viele Unternehmen zeigten, was möglich sei. Heil hatte zuvor dem Bundeskabinett eine Verordnung vorgelegt, mit der die von Bund- und Ländervertretern besprochenen Homeofficevorgaben für Betriebe umgesetzt werden sollen. Demnach sollen Unternehmer Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anbieten, auch zu Hause arbeiten zu können, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegensprechen. In den Erläuterungen des Ministerium ist von einer »Pflicht« die Rede, Homeoffice anzubieten, »soweit dies nach den betrieblichen Gegebenheiten möglich ist«. Unternehmer seien rechtlich verbindlich gehalten zu schauen, wo Homeoffice möglich sei und müssten ihren Beschäftigten dies dann anbieten, sagte Heil. Das stehe aber nicht im Vordergrund, so der Minister. Die Homeofficeverordnung, mit der auch Schutzvorgaben am Arbeitsplatz im Betrieb verschärft werden, wird nur einige Wochen in Kraft sein. Heil rechnet nach der Unterzeichnung damit, dass sie Mitte der kommenden Woche wirksam wird. Sie ist befristet bis zum 15. März.

Der Kovorsitzenden der Partei Die Linke, Katja Kipping, ging der Beschluss nicht weit genug. Er sei am Ende »leider nur sehr halbherzig« gefasst worden, sagte die Politikerin am Mittwoch im ARD-»Morgenmagazin«. Die Politik könne »nicht die komplette Last des Infektionsschutzes« den Privathaushalten aufbürden. Das Coronavirus interessiere sich nicht dafür, ob der Kontakt in der Arbeitswelt oder im Privaten stattfände. Die politisch Verantwortlichen haben sich nach Auffassung der Linkenpolitikerin über Monate geweigert, das Infektionsschutzgesetz auch verbindlich in der Berufswelt durchzusetzen. Das habe den Lockdown unnötig verlängert, sagte Kipping. Sie bedauere, dass am Ende keine Homeofficepflicht, wie sie in der »ersten Formulierung« geplant gewesen sei, angeordnet werde.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versprach am Mittwoch mehr finanzielle Unterstützung. 7.500 Euro Fixkostenpauschale könnten Soloselbständige bis Juni abrechnen. »Jetzt gilt es für alle, die Soloselbständige sind«, sagte er im ARD-»Morgenmagazin« am Mittwoch. »Das wird ihnen helfen, über diese schwierigen Monate zu kommen.« Der Handelsverband Deutschland (HDE) forderte eine rasche Umsetzung der Verbesserungen bei der staatlichen Überbrückungshilfe. »Der vom Lockdown betroffene Einzelhandel verliert an jedem geschlossenen Verkaufstag im Januar durchschnittlich 600 Millionen Euro Umsatz«, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Mittwoch.

Nach dem vorläufigen Haushaltsabschluss nahm der Bund im Jahr 2020 neue Kredite in Höhe von 130,5 Milliarden Euro auf, wie es am Dienstag vom Finanzministerium hieß. Dies seien 87,3 Milliarden weniger Schulden als angenommen. »Nicht unbedingt ein Grund zum Jubeln«, meinte Sven-Christian Kindler (Grüne). Die Ministerien ließen rund 20 Milliarden Euro der Investitionsmittel verfallen. Die sechs Milliarden schwere Eigenkapitalaufstockung für die Deutsche Bahn funktionierte wegen Problemen beim EU-Beihilfeverfahren nicht. Außerdem verzögerte sich die Auszahlung der für November und Dezember geplanten Wirtschaftshilfen für Unternehmen. Der Großteil des Geldes wird erst in diesem Jahr fließen. (dpa/AFP/jW)