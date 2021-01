Pakistan testet Mittelstreckenrakete

Islamabad. Pakistan hat zum ersten Mal in diesem Jahr eine Mittelstreckenrakete getestet, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. Die Streitkräfte der südasiatischen Atommacht sprachen in einer Mitteilung am Mittwoch von einer »erfolgreichen Flugerprobung«. Die Boden-Boden-Rakete vom Typ »Shaheen-3« landete nach Militärangaben im Arabischen Meer südlich von Pakistan. (dpa/jW)