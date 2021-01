Israel schreibt Bau neuer Siedlungen aus

Tel Aviv. Am Vorabend der Amtsübernahme des künftigen US-Präsidenten Joseph Biden hat Israel Ausschreibungen für den Bau von 2.500 neuen Wohnungen in jüdischen Siedlungen in besetzten Gebieten veröffentlicht. Wie die Nichtregierungsorganisation Peace Now am Mittwoch mitteilte, sollen 2.112 Wohnungseinheiten im Westjordanland und 460 in Ostjerusalem entstehen. Peace Now warf der israelischen Regierung vor, vor dem Regierungswechsel in Washington »so viel Siedlungsaktivität wie möglich« anzustreben. (AFP/jW)