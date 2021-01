Oxygen aus Venezuela erreicht Manaus

Manaus. Nach dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Manaus sind in der brasilianischen Amazonasmetropole mehrere Lastwagen mit Sauerstoffzylindern aus dem benachbarten Venezuela angekommen. Wie auf der Internetnachrichtenseite Portal do Holanda am Dienstag abend berichtet wurde, transportierte der Konvoi mehr als 100.000 Kubikmeter Sauerstoff. Dies entspricht den Angaben zufolge dem Bedarf von eineinhalb Tagen. (dpa/jW)