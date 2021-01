Trump begnadigt über 70 Menschen

Washington. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump seinen früheren »Chefstrategen« Stephen Kevin Bannon und mehr als 70 weitere Menschen begnadigt. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Auch der Rapper Lil Wayne schaffte es auf die Liste der Begnadigten. Der scheidende Präsident milderte außerdem die Strafen von 70 weiteren Menschen ab. Bannon war im August vorübergehend wegen des Verdachts auf Unterschlagung von Spendengeldern im Rahmen einer Kampagne zur Finanzierung des von Trump angestrebten Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen Verschwörung zur Geldwäsche sowie zum Überweisungsbetrug an. Die Begnadigung macht künftige Verurteilungen Bannons de facto unwirksam. (AFP/jW)