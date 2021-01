»Postreform« beschlossen

imago images/Arnulf Hettrich Von den Portoerhöhungen bekommen sie nichts ab: Überarbeitete Paketboten der Post

Nach langem Hin und Her und einer Unterbrechung durch die Coronakrise kommt sie nun doch: die »Postreform«. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Novelle, derzufolge künftig alle Post- und Paketdienstleister an Schlichtungsverfahren der Bundesnetzagentur teilnehmen müssen. Bisher ist die Teilnahme freiwillig – der Paketdienstleister Hermes macht mit, der »Marktführer« Deutsche Post DHL hingegen nicht. Entsprechend hoch ist der Anteil der Schlichtungsverfahren, die scheitern: Im vergangenen Jahr war es knapp die Hälfte der bei der Behörde eingereichten Schlichtungsanträge.

Durch die verpflichtende Teilnahme aller Dienstleister gewinnen die Schlichtungsverfahren zwar an Relevanz. Allerdings sind sie für Verbraucher weiterhin kein allzu scharfes Schwert. Denn kann der Dienstleister deren Vorwürfe nicht nachvollziehen, so hat der Verbraucher schlechte Aussichten auf Kompensation.

Ein weiterer Eckpunkt der »Reform« ist die Übertragung einer Regelung aus einer Verordnung in das Postgesetz. Hierbei geht es um die Frage, wie die Bundesnetzagentur den Spielraum für Briefportoerhöhungen berechnen soll – zwei Verordnungsänderungen in vergangenen Jahren wirkten sich positiv für die Post aus, und das Porto konnte kräftiger steigen als ohne diese Änderungen. Zwei Gerichte hatten aber bemängelt, dass die Regelung nur in der Verordnung und nicht im Postgesetz steht. Das soll sich ändern. Damit bliebe bei den Portoerhöhungen alles beim alten. Die nächste Briefportoerhöhung ist für Anfang 2022 geplant.

In Oppositionsreihen stieß die Novelle auf Kritik. »Es ist längst überfällig, Paketunternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen«, sagte der Linke-Bundestagsabgeordnete Pascal Meiser mit Blick auf die Pflicht zur Teilnahme an Schlichtungen. »Doch auch verpflichtende Schlichtungsverfahren können nicht darüber hinwegtäuschen, dass endlich grundsätzlich für Ordnung auf dem Paketmarkt gesorgt werden muss.« Auch aus Sicht des FDP-Bundestagsabgeordneten Reinhard Houben greift die »Reform« viel zu kurz. Die von Gerichten für unrechtmäßig befundenen Portoerhöhungen 2016 und 2019 würden rückwirkend legalisiert, sagte er. (dpa/jW)