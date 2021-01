Einheitliches Vorgehen verlangt

imago images/Hartenfelser Kein Durchblick: Die Bundesländer setzen die Entscheidungen zu Schul- und Kitaschließungen unterschiedlich um

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die von Bund und Ländern vereibarte Coronastrategie scharf. Die einzelnen Bundesländer könnten auch nach dem Beschluss von Dienstag abend, die Schließung von Schulen und Kitas bis zum 15. Februar zu verlängern, entscheiden, »wie sie die Vereinbarung umsetzen«, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch morgen. »Damit bleibt es beim föderalen Flickenteppich in der Bildung.«

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten den Shutdown aus Sorge wegen der Virusmutation bis Mitte Februar verlängert. Auch Schulen und Kitas sollen nach dem Beschluss bis dahin weiter geschlossen bleiben. Doch deutete sich an, dass die Länder diese umstrittene Entscheidung unterschiedlich umsetzen werden. Grundsätzlich begrüße die GEW, dass die Präsenzpflicht für Schulen und Kitas zur Eindämmung der Pandemie weiterhin ausgesetzt sei. Tepe wies aber darauf hin, dass aus Gewerkschaftssicht alle Seiten – Lehrer, Kinder und Eltern – »endlich ein bundesweit einheitliches, verbindliches Vorgehen« wollten. Schulen und Kitas bräuchten eine klare Strategie und einen verlässlichen Stufenplan, der vorgebe, bei welchen Ansteckungszahlen welche Maßnahmen greifen. Die Akzeptanz der Beschlüsse sinke, »wenn die Länder wie bisher auch bei vergleichbaren Inzidenzzahlen unterschiedliche Maßnahmen ergreifen«, sagte Tepe.

Beim Bund-Länder-Treffen wurde das Thema Schulen und Kitas heftig diskutiert. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe beispielsweise kritisiert, dass das Leben der Kinder immer weiter eingeschränkt würde, in der Arbeitswelt aber alles praktisch bliebe wie es sei, wie der Tagesspiegel am Mittwoch berichtete. Im Deutschlandfunk-Interview am Mittwoch morgen wies BDI-Chef Siegfried Russwurm diesen Vorwurf zurück: »Wir müssen verstehen, wie das Ausbreitungsgeschehen ist, und dann konkret dort eingreifen, wo wir ein Problem lösen können. Bisher gibt es keine Evidenz dafür, dass die Industrie da ein Problem war.« (dpa/jW)