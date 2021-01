USA: Rechte drängen in Streitkräfte

Washington. Extrem rechte Gruppierungen in den USA haben nach Regierungsangaben in den vergangenen Monaten die Zahl ihrer Unterstützer in den Reihen der Streitkräfte gesteigert. Ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums sagte am Donnerstag, diese Gruppen betrieben Rekrutierungskampagnen im US-Militär. Der Mitarbeiter kündigte eine Untersuchung zum Ausmaß des »Rechtsextremismus« in der Armee an. Ihm zufolge ermutigen jene Gruppen auch ihre Mitglieder dazu, der Armee beizutreten. Sie wollten von den »Fähigkeiten« profitieren, die in der militärischen Ausbildung erworben würden. (AFP/jW)