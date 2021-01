Hören lernen

Kai Bienert/imago Nicht nur geachtet, sondern geliebt: Ivan Fischer

Ivan Fischer, von 2012 bis 2018 Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin, ist in der Hauptstadt bekannt und beliebt, weil er das Konzerthaus für ein neugieriges Publikum weit geöffnet hat. Er brachte nicht nur neue Ideen wie das Programm »Zweimal hören«, mit dem man das Musikhören gewissermaßen erlernen kann, sondern auch soziales Bewusstsein. Öffentliche Generalproben sind nichts Neues, aber in Berlin gab es vor ihm keine. Er führte sie ein, damit Leute, die sich keine Karte fürs Konzert leisten können, zum kleinen Preis immerhin in die Generalprobe kommen, die stets mit humorvollen Erklärungen des Maestro verbunden ist.

Sehr beliebt sind auch seine »Mittendrin«-Konzerte, bei denen die Besucher im ausgeräumtem Parkett zwischen den Musikern sitzen und Musik erleben können, wo sie entsteht. Breit gefächert sind die Lernprogramme für Kinder und Schüler aller Stufen, für die sich die Orchestermusiker engagieren – es sind gewissermaßen Fischers Universitäten. Als Ehrendirigent des Konzerthausorchesters bleibt er mit vier Folgen »Mittendrin« und vier Konzertprogrammen in jeder Saison seinem Berlin Publikum treu.

International wurde Ivan Fischer berühmt durch die Gründung des Budapest Festival Orchestra im Jahre 1983, wofür ihn die Ungarn lieben und er international hoch geachtet wird. Begehrt ist Fischer als Dirigent bei vielen bedeutenden Sinfonieorchestern, was ihm Ehren wie den Titel des Ehrengastdirigenten des Royal Concertgebouworkest Amsterdam und den Titel »Chevalier des Arts et des Letters« einbrachten. In seiner ungarischen Heimat verlieh man ihm den Kossuth-Preis.

Am Mittwoch wird Ivan Fischer 70 Jahre alt, und das Konzerthausorchester Berlin wird gemeinsam mit dem Budapest Festival Orchestra und dem Concertgebouworchest ein gestreamtes Festkonzert veranstalten. Im Programm dirigiert Fischer seine »deutsch-jiddische Kantate« mit Streichergruppe, auch dabei sind Sopranistin Anna Prohaska und der Trompeter Peter Dörpinghaus. Dargeboten werden darüber hinaus Auszüge aus Beethovens achter und Mahlers erster Sinfonie sowie aus Fischers Operninszenierungen »Figaros Hochzeit« und »Falstaff«. Musikalische Weggefährten werden den Jubilar würdigen.