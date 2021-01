Prognose für Nachfrage nach Rohöl gesenkt

Paris. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat ihre Prognose für die Nachfrage nach Rohöl angesichts aktueller Coronabeschränkungen erneut gesenkt. Die weltweiten Impfungen würden zwar für verbesserte Aussichten im weiteren Jahresverlauf sorgen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht. Es werde jedoch mehr Zeit brauchen, bis sich die Ölnachfrage vollständig erholt habe, da neuerliche Lockdowns in einer Reihe von Ländern den Kraftstoffabsatz belasteten. (dpa/jW)