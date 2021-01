»Haltlose Anschuldigungen«

In einer Pressemitteilung äußerte sich die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation am Dienstag zu vier russischen Rechtshilfeersuchen, die an das deutsche Bundesamt für Justiz gestellt worden waren:

Im Zeitraum vom 27. August bis zum 28. September 2020 (…) hat die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation vier Rechtshilfeersuchen an das Bundesamt für Justiz gestellt, die sich auf die Maßnahmen der russischen Ermittlungsbehörden zur Prüfung der Umstände der Krankenhauseinweisung Alexej Nawalnys während des Fluges aus Tomsk nach Moskau bezogen.

Die Informationen, die durch das Bundesamt für Justiz an die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation in Beantwortung der genannten Ersuche übermittelt wurden, sind nun bearbeitet worden. Mit den russischen Rechtshilfeersuchen wurden über 15 prozessuale Rechtshilfeleistungen erbeten. Den übermittelten Materialien zufolge sind davon de facto nur zwei realisiert worden: Es fanden Befragungen Nawalnys und seiner Frau statt. Diese sind jedoch nur wenig informationshaltig und geben keine Antworten auf die gestellten Fragen her.

Auch dem Gesuch um eine Befragung der behandelnden Ärzte Nawalnys wurde nicht entsprochen. Verweigert wurde die Übermittlung von medizinischen Dokumente wie Krankheitsgeschichte, Kopien der gerichtsmedizinischen Gutachten, der toxikologischen und weiteren Laboruntersuchungen. Das Ersuchen um die Bereitstellung von Nawalnys Proben zwecks vergleichender Tests wurde abgelehnt. Den vorgelegten Unterlagen zufolge führte die deutsche Seite eine toxikologische Untersuchung von Flaschen durch, an denen Spuren des Nervenkampfstoffes der Nowitschok-Gruppe nachgewiesen worden sein sollen. Im Nachgang zu den Untersuchungen lieferte die deutsche Seite jedoch keine konkreten Befunde und legte somit nahe, man soll ihr das Ganze aufs Wort glauben. (…)

Das alles deutet darauf hin, dass Deutschland mit den russischen Ersuchen nur formell umgegangen ist, indem es de facto nichts bereitgestellt hat, was Licht in die Geschichte der mutmaßlichen Vergiftung bringen könnte. Daraus wird eine direkte Absicht der ausländischen Kollegen ersichtlich, die wahren Umstände des Geschehens zu vertuschen, um gegen die russische Seite haltlose Anschuldigungen weiter vortragen zu können.

Zur Kritik Sahra Wagenknechts an der Arbeit der Partei Die Linke, die ihrer Meinung nach »mehr und mehr zu einer Akademikerpartei geworden« sei, erklärte Lorenz Gösta Beutin, Energie- und Klimapolitiker der Linksfraktion im Bundestag, am Dienstag:

Für Die Linke gehören Klimaschutz und die soziale Frage zusammen wie Pech und Schwefel. (…) Die Linke ist und bleibt eine Partei der arbeitenden Bevölkerung, die ihre Forderungen auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ausweitet und sich gegen die Umweltzerstörung durch die großen Konzerne stark macht. Umweltschutz ist keine akademische Frage, sondern eine Frage des Überlebens. Klimagerechtigkeit, also soziale Gerechtigkeit verbunden mit Ökologie, ist längst ein programmatischer Grundpfeiler der Linken. Die Bundestagsfraktion hat Anfang 2020 einstimmig ihren »Aktionsplan Klimagerechtigkeit« verabschiedet, dessen Schwerpunkt auf der dringenden Frage der Klimagerechtigkeit liegt. Sahra Wagenknecht muss endlich aufhören, sich mit ihren Äußerungen weiter öffentlich gegen die demokratisch legitimierten Positionen von Bundespartei, Bundestagsfraktion und damit gegen die Mehrheit der Parteimitglieder zu stellen.