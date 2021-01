Im Interesse der Wirtschaft

REUTERS Labour-Chef Starmer inszeniert sich gerne als Helfer der Armen. Dabei priorisiert seine Partei Konzerninteressen (London, 18.1.2021)

Hat die britische Labour-Partei das Ziel, die Handlungsmacht der lohnabhängigen Bevölkerung im Sinne einer radikalen Umgestaltung des Landes zu stärken? Oder soll das Land im Interesse multinationaler Großkonzerne bestmöglich verwaltet werden? Entlang dieser Fragen lässt sich die Entwicklung der britischen Sozialdemokraten unter der Führung ihres neuen Vorsitzenden Keir Starmer analysieren.

Unter der Führung von Starmers Amtsvorgänger Jeremy Corbyn schien die Sache einigermaßen klar. Gemeinsam mit Hunderttausenden Aktivistinnen und Aktivisten verfolgte er das Ziel, mit einem politischen Programm an die Regierung zu kommen, mit dem das Selbstbewusstsein lohnabhängiger Menschen stark hätte gesteigert werden können. Propagiert wurde die Vergesellschaftung privatisierter Industrien und Dienstleistungen wie beispielsweise der Post, der Öl-, Gas-, und Stromversorgung oder der Eisenbahnen. Mit einem »Green New Deal« sollten 400.000 sogenannte Klimajobs geschaffen werden.

Die von der früheren Premierministerin Margaret Thatcher (1979–1990) eingeführten und von nachfolgenden Regierungen immer wieder verschärften gewerkschaftsfeindlichen Gesetze wollten Corbyn und seine Mitstreiter annullieren. Statt dessen planten sie eine drastische Ausdehnung gewerkschaftlicher Rechte auf betrieblicher Ebene. Es waren weniger diese Maßnahmen selbst, die in bürgerlichen Kreisen Großbritanniens Entsetzen hervorriefen. Vielmehr war es die Furcht vor einer neuen Erwartungshaltung oder daraus möglicherweise resultierenden Massenbewegungen.

Verschiebung nach rechts

Am vergangenen Mittwoch machte die von Starmer eingesetzte wirtschaftspolitische Sprecherin der Labour-Partei, Anneliese Dodds, in einer Grundsatzrede deutlich, wie weit die politische Rechtsverschiebung geht, die bei den britischen Sozialdemokraten seit der Wahlniederlage im Dezember 2019 stattgefunden hat. Demnach möchte Labour Großbritannien wieder im Sinne großer Wirtschaftsinteressen verwalten, allerdings auf »verantwortungsvollere« Weise und »widerstandsfähiger« als die regierenden Konservativen es tun.

Beifall gab es dafür bereits am Tag zuvor von der großbürgerlichen Tageszeitung Financial Times (FT), die über die Inhalte der Rede wohl vorab informiert worden war. »Verantwortungsvolle Politik« werde in der Rede immerhin 23mal erwähnt, damit distanziere sich Dodds glaubwürdig vom Erbe ihres Vorgängers John McDonnell, der unter Corbyn wirtschaftspolitischer Sprecher der Labour-Partei gewesen war, so die lobende FT-Analyse.

Es lohnt, etwas genauer hinzuschauen. Tatsächlich wirft Dodds jeden Anschein einer gesellschaftsverändernden Perspektive über Bord. Gleichzeitig stellt sie jedoch klar, dass das kapitalistische Gesellschaftsmodell in eine dauerhafte Krise eingetreten ist, aus der es mittelfristig keinen Ausweg gebe. Dodds spricht von einem historischen Moment, der eine großen Test für »die wirtschaftspolitischen Prinzipien, mit denen ich aufgewachsen bin«, bedeute. Als zentrale Aspekte dessen benennt sie die Covid-19-Pandemie, die Klimakrise sowie die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen, etwa durch die Störung internationaler Handelsrouten.

»Widerstandsfähigkeit«

Dodds verbindet die »verantwortungsbewusste Politik« deshalb mit einem zweiten Schlüsselbegriff, der »Resilience«. Der Begriff lässt sich grob mit »Widerstandsfähigkeit« übersetzen und ist in den vergangenen Jahren in Mode gekommen. Immer dann, wenn einer Krise nicht mit grundlegenden Veränderungen begegnet werden soll – beispielsweise durch die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien – kommen bürgerliche Theoretiker heute auf die »Widerstandsfähigkeit« zu sprechen. Man ändert nicht das System, macht es aber angeblich standhafter.

Um eine solche »Widerstandsfähigkeit« zu erreichen, vertritt Dodds eine interventionistische, langfristig angelegte Wirtschafts- und Finanzpolitik. Diese dürfe nicht nur auf die 2020er Jahre sondern müsse auch auf die 2030er Jahre ausgerichtet sein, um so Bedrohungen für Großbritanniens internationale Wettbewerbsfähigkeit abzuwenden. Als zentrales Instrument schlägt Dodds einen »Steueranker« vor. Dabei handelt es sich um eine Art relativer Schuldenbremse, die es dem Staat in Krisensituationen erlauben soll, tief in die Tasche zu greifen und sich gegebenenfalls neu zu verschulden. Das beinhalte auch »zielgerichtete Investitionen in die Infrastruktur«. Gleichzeitig müsse aber über einen längeren Zeitraum hinweg ein ausgeglichener Haushalt hergestellt werden, wobei sichergestellt werden müsse, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme – was bei der derzeit amtierenden Regierung nicht der Fall sei.

Eine Anspielung auf die in Großbritannien grassierende Korruption, eine unmittelbare Folge des in den 1980er Jahren von der Thatcher-Regierung eingeführten Privatisierungsdogmas. Eine zunehmende Zahl von Großunternehmen hängt direkt am Tropf staatlicher Aufträge. Solche bekommt, wer besonders viel Geld an die Regierungspartei spendet und nicht, wer das für eine Aufgabe nötige sogenannte Know-How mitbringt. So gibt es in Großbritannien unter anderem deshalb kein funktionierendes Nachverfolgungssystem von Coronainfektionsketten, weil ein fachfremdes, mit den Tories verbandeltes Großunternehmen dafür verantwortlich ist. In den Worten von Dodds: »Öffentliche Aufgaben können nicht durch einen stark ausgedünnten Staatsapparat bewältigt werden«. Im Klartext bedeutet das, den Staat im Interesse der »Wirtschaft« zu stärken. Das ist das derzeitige Programm der britischen Sozialdemokraten.