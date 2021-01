Minsker Hürde

Andrei Pokumeiko/POOL BelTa/AP/dpa Das Eis wird dünner: Präsident Alexander Lukaschenko muss um die WM in Minsk bangen

Die Aufmerksamkeit ist derzeit groß für den kleinen Puck, der sportpolitische Grat äußerst schmal für die Internationale Eishockeyföderation (englisch: IIHF). Bis Ende dieses Monats will sich die IIHF um ihren Schweizer Präsidenten René Fasel noch Zeit lassen mit der Entscheidung, ob das Weltchampionat wie geplant vom 21. Mai bis 6. Juni in Lettland und Belarus ausgetragen wird. Die Kritik an dem Plan ist geharnischt angesichts des Umgangs der belarussischen Regierung mit den anhaltenden Protesten der Opposition. Außenminister Heiko Maas etwa forderte vom Eishockeyweltverband, Belarus die WM zu entziehen. Am Wochenende hat sich der Druck zusätzlich erhöht: Hauptsponsor Skoda drohte mit dem Rückzug, sollte das Turnier wie vorgesehen auch in Minsk stattfinden.

Das Welteishockey steckt in der Bredouille. Anders als bei der WM 2014 in der belarussischen Hauptstadt schaut die Öffentlichkeit diesmal sehr genau hin. Wird in Minsk gespielt werden, weil das Turnier ordnungsgemäß dorthin vergeben wurde und ansonsten dem Weltverband unangenehme Regressforderungen vom Gastgeber drohen? Wird die WM unter dem Vorwand der Coronapandemie womöglich komplett abgesagt – mit dem Risiko, dass ein millionenschwerer TV-Vertrag mit der Vermarktungsagentur nicht eingehalten wird und somit für die IIHF ebenfalls finanzielles Ungemach droht? Oder wird die Austragung vier Monate vor dem ersten Bully einem anderen Ausrichter überantwortet, wie es Mitveranstalter Lettland schon seit Monaten energisch fordert? Und wenn ja, an welchen?

Fragen, über die sich auch der deutsche Sportfunktionär Klaus Schormann den Kopf zerbricht. Der 74jährige Darmstädter hat zwar im internationalen Eishockeygeschäft keine Aktien. Doch Schormann ist seit 1993 Präsident des Weltverbandes für Modernen Fünfkampf (UIPM). Und als erfahrener Funktionär kann er sich an den Fingern einer Hand abzählen, dass der Moderne Fünfkampf (Schießen, Fechten, Schwimmen, Reiten und Querfeldeinlaufen) bald dieselbe unangenehme Aufmerksamkeit erfahren wird wie das Eishockey. Denn auch die UIPM hat ihre Weltmeisterschaft nach Minsk vergeben. Je näher das Turnier, geplant vom 7. bis 13. Juni, rückt, das praktisch nahtlos an das WM-Finale der Puckjäger anknüpft, wird auch Schormann unter Druck geraten. Bei einem Besuch im vorigen März in der belarussischen Kapitale hatte er vor Medienvertretern erklärt, er gehe davon aus, dass dort im Juni 2021 »wunderschöne Wettkämpfe organisiert« werden. Ein Statement, das sich inzwischen anhört wie aus einer anderen Zeit. Abgegeben vor der Präsidentenwahl und den gewaltsamen Übergriffen von Sicherheitskräften gegen Demonstranten.

Noch hält sich die UIPM bedeckt. Vor Ende Januar, das heißt: bevor es keine endgültige Entscheidung des Eishockeyverbandes gibt, werde man »keine Erklärungen abgeben«, antwortete Schormanns Büro auf jW-Anfrage. Selbstverständlich sei die UIPM derzeit in engem Kontakt mit dem nationalen belarussischen Verband der Modernen Fünfkämpfer, »der durch ein demokratisch gewähltes Präsidium (gemäß den UIPM-Statuten) vertreten wird«.

Der Nachsatz lässt einigen Spielraum für Interpretationen. Immerhin geht es um die grundsätzliche Frage, ab wann ein Ausrichter, an den große internationale Meisterschaften vergeben wurden, nicht mehr tragbar ist. Sie ist von hoher sportpolitischer Brisanz, da sie auch die Unabhängigkeit des Sports tangiert: Ob und, falls ja, ab wann sind Einmischungen von außen in Entscheidungen der Sportverbände zu begrüßen, nehmen deren Souveränität und Autonomie keinen Schaden?

Unlautere äußere Einmischung erkannte René Fasel denn auch, als die ersten Rufe laut wurden, Belarus müsse die Eishockey-WM 2021 entzogen werden. Mittlerweile ist der Zahnarzt, der am 6. Februar seinen 71. Geburtstag feiert, leiser geworden. Ursprünglich hatte er die Leitung des Verbandes schon im vorigen Jahr nach der – wegen Corona ausgefallenen – WM zu Hause in der Schweiz abgeben wollen. Klaus Schormann will dagegen noch bis 2024 im höchsten UIPM-Amt bleiben – falls er die hohe belarussische Hürde zu überspringen vermag.