»Brexit«: Fischer protestieren mit Lkws

London. Aus Protest gegen Pro­bleme beim Export von Fisch nach Europa im Zuge des »Brexit« haben mehrere Fischer ihre Lastwagen am Montag in der Nähe der Londoner Downing Street geparkt. »Inkompetente Regierung zerstört die Meeresfrüchteindustrie«, stand auf englisch auf einem der Laster zu lesen, die gut sichtbar in der Nähe des britischen Regierungssitzes geparkt worden waren. Wegen tagelanger Verzögerungen an den Häfen beklagen etliche Fischereibetriebe große Verluste. (dpa/jW)