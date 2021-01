Börsenstart für neuen Autokonzern Stellantis

Paris. Der neue Autokonzern Stellantis ist am Montag an die Börse gegangen. Am Sonnabend war die Fusion der französischen Opel-Mutter PSA und des US-italienischen Konzerns Fiat Chrysler (FCA) zum viertgrößten Autobauer der Welt wirksam geworden. In Paris wurde die Stellantis-Aktie kurz nach Handelsbeginn mit 13,25 Euro gehandelt, das war ein Plus von knapp drei Prozent. In Mailand legte der Kurs sogar um mehr als fünf Prozent zu. Für Dienstag ist der Börsenstart an der New Yorker Wall Street geplant. Die IG Metall sieht den Zusammenschluss skeptisch: Sie fürchtet mögliche Streichungen von Arbeitsplätzen bei Opel. Der neue Konzern beschäftigt mehr als 400.000 Arbeiter und umfasst Marken wie Peugeot und Citroën, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep und Maserati. (AFP/jW)