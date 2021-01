Verlängerte Maßnahmen erwartet

Jan Woitas/dpa Es brennt noch Licht: Als Erweiterung der bestehenden Coronabeschränkungen wird immer wieder eine Homeofficepflicht diskutiert

Vor den Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Coronakrise zeichnete sich am Montag eine Verlängerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis in den Februar hinein ab. Zusehends in den Blick rückt dabei auch, das Arbeiten von zu Hause breiter durchzusetzen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten wollen an diesem Dienstag erneut beraten – der kürzlich verschärfte Shutdown ist vorerst bis Ende Januar vorgesehen.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Sonntag abend gegenüber Bild, er gehe davon aus, »dass das schon 14 Tage sein können, die noch einmal dazukommen«. Die SPD-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken erklärten am Montag, dass es weniger um »Verschärfung durch zusätzliche Maßnahmen als um Verschärfung durch eine konsequentere Anwendung« gehe. Derzeit arbeiteten lediglich 15 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) äußerte sich skeptisch zu einer eventuellen FFP-2-Maskenpflicht. Bevor eine solche beschlossen werde, müsse klar sein, ob die Masken auch in ausreichenden Mengen zur Verfügung stünden. »Da gibt es unterschiedliche Nachrichten«, sagte Laumann am Montag in Düsseldorf. Es dürfe nicht zu einem Engpass, etwa in medizinischen Bereichen kommen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwies am Montag in Berlin auf neue Virusvarianten, die sich offenbar leichter ausbreiten. Positive Coronatests sollen ihm zufolge künftig systematischer auf den genauen Virustyp untersucht werden. Labore, die solche Gensequenzierungen vornehmen, sollen mit einer neuen Verordnung von diesem Dienstag an verpflichtet werden, die Daten an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu übermitteln. Sie bekommen dann 220 Euro pro Datenübermittlung als Vergütung.

Dem RKI haben die deutschen Gesundheitsämter am Dienstag 7.141 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das sei der niedrigste Wert an Neuinfektionen seit dem 20. Oktober. Allerdings seien aus Rheinland-Pfalz am Sonntag Daten unvollständig übermittelt worden, teilte eine RKI-Sprecherin am Montag mit. Außerdem wurden 214 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert, wie das Institut am Montag bekanntgab. (dpa/jW)